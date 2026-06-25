    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    MS vo futbale 2026
    24.06.2026, Skupina B
    3 - 1
    2:1
    Katar
    Katar

    Štyri body na druhé miesto nestačili, no na postup áno. Bosna uspela v tabuľke tretích tímov

    Futbalisti Bosny a Hercegoviny po výhre s Katarom.
    Futbalisti Bosny a Hercegoviny po výhre s Katarom. (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. jún 2026 o 07:10
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    Vo vyraďovacej fáze MS si zahrá premiérovo.

    Futbalisti Bosny a Hercegoviny postúpili do vyraďovacích bojov na majstrovstvách sveta ako prví z tabuľky tretích tímov. Vo štvrtok v noci to potvrdila Medzinárodná futbalová federácia.

    Bosna remizovala v úvodnom zápase B-skupiny s domácou Kanadou 1:1, následne prehrala so Švajčiarskom 1:4, no stredajším triumfom nad Katarom 3:1 si zabezpečila tretiu priečku v tabuľke svojej skupiny.

    Dokopy nazbierala štyri body so skóre -1 a priebežne figuruje na prvom mieste tabuľky tímov z tretích miest.

    Po dueloch C-skupiny však už bolo jasné, že z nej nemôže klesnú mimo postupujúcu osmičku a tak si premiérovo v histórii zahrá vo vyraďovacej fáze MS.

    MS vo futbale 2026 - skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    3
    2
    1
    0
    7:3
    7
    V
    V
    R
    2
    KanadaKanadaCAN
    3
    1
    1
    1
    8:3
    4
    P
    V
    R
    3
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    3
    1
    1
    1
    5:6
    4
    V
    P
    R
    4
    KatarKatarQAT
    3
    0
    1
    2
    2:10
    1
    P
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 14

    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2 - 1
    Kanada
    Kanada
    Vancouver | Vancouver
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    3 - 1
    Katar
    Katar
    Seattle | Seattle
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    0 - 3
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    4 - 2
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    1 - 0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Monterrey | Monterrey
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    0 - 3
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Bosny a Hercegoviny po výhre s Katarom.
    Futbalisti Bosny a Hercegoviny po výhre s Katarom.
    Štyri body na druhé miesto nestačili, no na postup áno. Bosna uspela v tabuľke tretích tímov
    dnes 07:10
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Bosny a Hercegoviny po výhre s Katarom.
    Futbalisti Bosny a Hercegoviny po výhre s Katarom.
    Štyri body na druhé miesto nestačili, no na postup áno. Bosna uspela v tabuľke tretích tímov
    dnes 07:10
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