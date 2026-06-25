Štyri body na druhé miesto nestačili, no na postup áno. Bosna uspela v tabuľke tretích tímov

Futbalisti Bosny a Hercegoviny postúpili do vyraďovacích bojov na majstrovstvách sveta ako prví z tabuľky tretích tímov. Vo štvrtok v noci to potvrdila Medzinárodná futbalová federácia.
Bosna remizovala v úvodnom zápase B-skupiny s domácou Kanadou 1:1, následne prehrala so Švajčiarskom 1:4, no stredajším triumfom nad Katarom 3:1 si zabezpečila tretiu priečku v tabuľke svojej skupiny.
Dokopy nazbierala štyri body so skóre -1 a priebežne figuruje na prvom mieste tabuľky tímov z tretích miest.
Po dueloch C-skupiny však už bolo jasné, že z nej nemôže klesnú mimo postupujúcu osmičku a tak si premiérovo v histórii zahrá vo vyraďovacej fáze MS.
MS vo futbale 2026 - skupina B
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body