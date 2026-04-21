Chára zabehol najlepší osobný čas na Bostonskom maratóne. Na štarte mal výnimočnú úlohu

Ešte pred pár rokmi dominoval ľadu, dnes si podmaňuje asfalt. Zdeno Chára ukazuje, že ani po ukončení bohatej hokejovej kariéry nestratil chuť posúvať vlastné limity – a zároveň pomáhať druhým.
Legendárny obranca Boston Bruins sa aj v roku 2026 postavil na štart Bostonského maratónu, kde opäť spojil športový výkon s charitatívnym odkazom.
Pre Cháru nešlo o premiéru. Náročnú trať dlhú 42,195 kilometra absolvoval už v predchádzajúcich dvoch rokoch, pričom jeho účasť bola zakaždým spojená s podporou Thomas E. Smith Foundation.
Organizácia pomáha ľuďom po vážnych úrazoch, najmä tým, ktorým život zmenila paralýza.
Zatiaľ čo v rokoch 2023 a 2024 dobehol s časmi 3:38:23 a 3:30:52, tentoraz sa výrazne posunul – cieľom prebehol v osobnom maxime približne 3:18.
„Nadácia pomáha jednotlivcom orientovať sa v živote po zranení poskytovaním prístupu k základnému vybaveniu a intenzívnej fyzikálnej terapii. Starostlivosť, ktorá by inak nebola dostupná,“ vysvetlil Chára dôvod svojej účasti pre Boston Herald.
Štyridsaťdeväťročný bývalý kapitán Bruins mal na podujatí aj výnimočnú úlohu. Organizátori ho vybrali za čestného štartéra, a tak pred pretekmi elitných mužov symbolicky odštartoval celé podujatie.
Následne sa zaradil medzi tisíce bežcov a absolvoval ikonickú trasu z Hopkintonu cez obávaný úsek Heartbreak Hill až do cieľa na Boylston Street.
V silnej konkurencii viac ako 16-tisíc mužov obsadil 8 314. miesto, pričom bežal priemerným tempom 7:34 na míľu.
„Vybehol som o niečo rýchlejšie, než som mal. Na konci som za to zaplatil, ale patrí to k tomu,“ priznal po dobehu.
Hoci dosiahol najlepší čas zo svojich troch štartov, výsledok preňho nebol prvoradý. Dlhodobo zdôrazňuje, že maratón vníma najmä ako platformu na pomoc druhým.
„Chcem byť nápomocný, ak môžem. Som veľmi vďačný, že mám možnosť podporiť ľudí, ktorí to potrebujú, a získať pre nich finančné prostriedky,“ dodal.
Počas maratónskeho dňa sa nevyhol ani hokejovým témam. Boston Bruins totiž vstúpili do play-off prehrou proti Buffalo Sabres.
Chára, ktorý v klube pôsobí ako poradca a mentor, reagoval stručne: „To je play-off. Prvý zápas nevyšiel podľa predstáv, ale v druhom budeme pripravení.“