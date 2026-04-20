Obhajoba aj nový traťový rekord. Bostonský maratón ovládli bežci z Kene

Obhajca prvenstva John Korir z Kene víťazí v kategórii mužov v maratóne v Bostone. (Autor: TASR/AP)
ČTK|20. apr 2026 o 18:44
Kenský atlét pokoril doterajšie maximum o jednu minútu a desať sekúnd.

Bostonský maratón 2026

Muži - výsledky:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

John Korir

Keňa

2:01:52 hod

2.

Alphonce Felix Simbu

Tanzánia

2:02:47 hod

3.

Benson Kipruto

Keňa

2:02:50 hod

Ženy - výsledky:

1.

Sharon Lokediová

Keňa

2:18:51 hod

2.

Loice Chemnungová

Keňa

2:19:35 hod

3.

Mary Ngugiová-Cooperová

Keňa

2:20:07 hod

Kenskí bežci John Korir a Sharon Lokediová obhájili svoje triumfy na Bostonskom maratóne. Korir vyhral v poradí 130. edíciu podujatia v traťovom rekorde za 2:01:52 hodiny.

Korir zvíťazil druhýkrát za sebou a výrazne vylepšil doterajšie maximum 2:03:02 hodiny, ktoré stanovil v roku 2011 Geoffrey Mutai.

Jeho oficiálne osobné maximum má od decembrového víťazstva vo Valencii hodnotu 2:02:24.

VIDEO: John Korir víťazí na Bostonskom maratóne

V dlhodobých tabuľkách by sa dnes zaradil na piate miesto, ale časy v Bostone neuznáva Svetová atletika ako oficiálne.

Za triumf získal Korir šek na 150.000 dolárov a ako bonus za prekonanie traťového rekordu ďalších 50-tisíc.

Zvíťazil o 45 sekúnd pred majstrom sveta Alphoncom Simbuom z Tanzánie, ktorý bol druhý aj vlani. O ďalšie tri sekundy pomalší bol iný Keňan Benson Kipruto, víťaz pretekov z roku 2021.

Podujatia sa zúčastnil aj bývalý slovenský hokejista a kapitán Bostonu Bruins Zdeno Chára.

Ženský maratón sa skončil absolútnym kenským triumfom. Za Lokediovou dobehla so stratou 44 sekúnd Loice Chemnungová a tretia skončila Mary Ngugiová-Cooperová (2:20:07).

Lokediová druhý titul z Bostonu pridala k triumfu v New Yorku z roku 2022.

V pretekoch vozíčkarov sa deviatykrát stal šampiónom Švajčiar Marcel Hug. Dvadsaťštyriročný paralympionik zvíťazil štvrtýkrát za sebou a na jeden triumf sa priblížil k rekordu Juhoafričana Ernsta van Dyka, ktorý v rokoch 2001 až 2014 zvíťazil desaťkrát.

Medzi hendikepovanými ženami sa víťazkou stala druhýkrát po roku 2024 Britka Eden Rainbowová-Cooperová.

