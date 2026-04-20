Obhajoba aj nový traťový rekord. Bostonský maratón ovládli bežci z Kene

Bostonský maratón 2026
Muži - výsledky:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
John Korir
Keňa
2:01:52 hod
2.
Alphonce Felix Simbu
Tanzánia
2:02:47 hod
3.
Benson Kipruto
Keňa
2:02:50 hod
Ženy - výsledky:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Sharon Lokediová
Keňa
2:18:51 hod
2.
Loice Chemnungová
Keňa
2:19:35 hod
3.
Mary Ngugiová-Cooperová
Keňa
2:20:07 hod
Kenskí bežci John Korir a Sharon Lokediová obhájili svoje triumfy na Bostonskom maratóne. Korir vyhral v poradí 130. edíciu podujatia v traťovom rekorde za 2:01:52 hodiny.
Korir zvíťazil druhýkrát za sebou a výrazne vylepšil doterajšie maximum 2:03:02 hodiny, ktoré stanovil v roku 2011 Geoffrey Mutai.
Jeho oficiálne osobné maximum má od decembrového víťazstva vo Valencii hodnotu 2:02:24.
V dlhodobých tabuľkách by sa dnes zaradil na piate miesto, ale časy v Bostone neuznáva Svetová atletika ako oficiálne.
Za triumf získal Korir šek na 150.000 dolárov a ako bonus za prekonanie traťového rekordu ďalších 50-tisíc.
Zvíťazil o 45 sekúnd pred majstrom sveta Alphoncom Simbuom z Tanzánie, ktorý bol druhý aj vlani. O ďalšie tri sekundy pomalší bol iný Keňan Benson Kipruto, víťaz pretekov z roku 2021.
Podujatia sa zúčastnil aj bývalý slovenský hokejista a kapitán Bostonu Bruins Zdeno Chára.
Ženský maratón sa skončil absolútnym kenským triumfom. Za Lokediovou dobehla so stratou 44 sekúnd Loice Chemnungová a tretia skončila Mary Ngugiová-Cooperová (2:20:07).
Lokediová druhý titul z Bostonu pridala k triumfu v New Yorku z roku 2022.
V pretekoch vozíčkarov sa deviatykrát stal šampiónom Švajčiar Marcel Hug. Dvadsaťštyriročný paralympionik zvíťazil štvrtýkrát za sebou a na jeden triumf sa priblížil k rekordu Juhoafričana Ernsta van Dyka, ktorý v rokoch 2001 až 2014 zvíťazil desaťkrát.
Medzi hendikepovanými ženami sa víťazkou stala druhýkrát po roku 2024 Britka Eden Rainbowová-Cooperová.