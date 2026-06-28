    VIDEO: Švajčiarka sa opäť priblížila k rekordu Kratochvílovej. Zabehla tretí čas histórie

    Švajčiarka Audrey Werrová sa raduje z víťazstva v behu na 800m na mítingu Diamantovej ligy v Paríži.
    Švajčiarka Audrey Werrová sa raduje z víťazstva v behu na 800m na mítingu Diamantovej ligy v Paríži. (Autor: TASR/AP)
    TASR|28. jún 2026 o 21:18
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    Z víťazstva sa opäť tešil Armand Duplantis.

    Švajčiarska atlétka Audrey Werrová zabehla v nedeľu na mítingu Diamantovej ligy (DL) v Paríži tretí najlepší čas histórie na trati 800 m 1:53,80 min.

    Zlepšila tak vlastný rekord Diamantovej ligy i svetový výkon roka a opäť sa priblížila 43 rokov starému svetovému rekordu Jarmily Kratochvílovej z Československa 1:53,28.

    Vo francúzskej metropole žiarili aj ďalší bežci, rekord Diamantovej ligy padol v oboch behoch na 400 m.

    Postarali sa o to Busang Collen Kebinatshipi z Botswany za 43,54 s a Marileidy Paulinová z Dominikánskej republiky výkonom 48,48 s.

    Svetový výkon roka prekonal na 800 m Kanaďan Marco Arop výkonom 1:41,84 min aj Austrálčan Cameron Myers na trati 1500 m časom 3:28,00 min. Švéd Armand Duplantis atakoval svetový rekord v žrdi 632 cm, no trikrát neuspel.

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    Werrová potvrdila už v úvode mesiaca v Štokholme, že má oprávnené ambície atakovať najstarší atletický svetový rekord, keď sa na mítingu DL posunula už na tretie miesto histórie výkonom 1:53,98.

    V Paríži sa zlepšila o ďalších 18 stotín sekundy a už jej patria tri zo štyroch najlepších časov všetkých čias.

    Navyše má v disciplíne silnú konkurenciu, ktorá ju môže vyburcovať ešte k lepším časom. Druhá za ňou dobehla Holanďanka Femke Broedersová-Bolová, bývalá fenomenálna bežkyňa na 400 m prek. si menej ako rok po zmene disciplína zlepšila osobák už na 1:55,60.

    VIDEO: Zostrih behu na 800 metrov

    Tretia domáca Anais Bourgoinová zaostala iba o ďalších päť stotín sekundy. „Nečakala som, že budem v tejto sezóne taká rýchla. Moje vystúpenia mi však dodávajú vieru v samú seba a dávajú mi mimoriadne sebavedomie,“ uviedla Werrová podľa AFP.

    Ani Arop nebol ďaleko od prekonania dlhoročného svetového rekordu, Keňan David Rudisha ho na 800 m drží už 12 rokov a má hodnotu 1:41,54. Kanaďan zaostal iba o tri desatiny a prekonal výkon roka Američana Coopera Lutkenhausa 1:42,08.

    Kebinatshipi poskočil do čela historických tabuliek najprestížnejšieho atletického seriálu na štvorstovke, keď o šesť stotín sekundy prekonal čas Američana Michaela Normana spred štyroch rokov z Eugene.

    Jeho čas však stále nie je svetový výkon roka, ten má na konte Nigérijčan Samuel Ogazi a má hodnotu 43,38.

    Paulinová v rovnakej disciplíne vylepšila najlepší čas seriálu po dvoch rokoch, doterajší rekord držala Jamajčanka Nickisha Pryeová, ktorá v Londýne zabehla 48,57.

    Beh na 1500 m sa konal mimo bodovania Diamantovej ligy, no Myers potvrdil tohtoročnú fazónu, keď zlepšil nielen vlastný výkon roka, ale aj rekord Austrálie a Oceánie.

    Úradujúci olympijský šampión na stovke Noah Lyles sa musel na najkratšom šprinte zmieriť s prehrou, nad jeho sily bol americký krajan Trayvon Bromell, ktorý zvíťazil za 9,91 s, Lyles zaostal o stotinu.

    VIDEO: Pokus Armanda Duplantisa

    Duplantis si chcel napraviť renomé, keď v Štokholme na domácej pôde vo svojich posledných pretekoch pred svadbou zaznamenal na domácej pôde prvú prehru po troch rokoch.

    Vlastné historické maximum neposunul, no výrazne zlepšil rekord mítingu, najprv o centimeter na 603 cm a keď už bol v súťaži sám, prekonal na prvý pokus latku aj vo výške 613 cm.

    Diamantová liga v Paríži

    Muži:

    100 m: 1. Trayvon Bromell 9,91 s, 2. Noah Lyles (obaja USA) 9,92, 3. Lamont Marcell Jacobs (Tal.) 9,96

    400 m: 1. Busang Collen Kebinatshipi (Bot.) 43,54 s - rekord DL, 2. Zakithi Nene (JAR) 43,89, 3. Christopher Bailey (USA) 44,06

    800 m: 1. Marco Arop (Kan.) 1:41,84 min - svetový výkon roka, 2. Niels Laros (Hol.) 1:43,60, 3. Tobias Grönstad (Nór.) 1:43,63

    1500 m (mimo DL): 1. Cameron Myers (Austr.) 3:28,00 min - kontinentálny rekord, svetový výkon roka, 2. Azedinne Habz (Fr.) 3:25,80, 3. Jake Wightman (V. Brit.) 3:25,95

    5000 m: 1. Grant Fisher (USA) 12:54,80 min, 2. Jacob Krop (Keňa) 12:55,22, 3. Andreas Almgren (Švéd.) 12:55,38

    110 m prek.: 1. Jamal Britt (USA) 12,89 s, 2. Šunsuke Izumija (Jap.) 13,01; 3. Trey Cunningham (USA) 13,07

    3000 m prek.: 1. Karl Bebendorf (Nem.) 8:05,55 min, 2. Gemechu Godana (Et.) 8:05,86, 3. Edmund Serem (Keňa) 8:08,54

    Žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 613 cm, 2. Baptiste Thiery (Fr.) 593, 3. Emmanuil Karalis (Fr.) 583

    Ženy:

    400 m: 1. Marileidy Paulinová (Dom. rep.) 48,48 s - rekord DL, svetový výkon roka, 2. Lurdes Gloria Manuelová (ČR) 49,37, 3. Stacey-Ann Williamsová (Jam.) 49,51

    800 m: 1. Audrey Werrová (Švajč.) 1:53,80 min - rekord DL, svetový výkon roka, 2. Femke Bolová (Hol.) 1:55,60, 3. Anais Bourgoinová (Fr.) 1:55,65

    1500 m: 1. Georgia Hunterová Bellová (V. Brit.) 3:55,63 min, 2. Freweyni Hailuová (Et.) 3:55,92, 3. Agathe Guillemotová (Fr.) 3:56,24

    100 m prek.: 1. Tobi Amusanová (Nigéria) 12,28 s, 2. Grace Elizabeth Starková 12,38, 3. Alaysha Johnsonová (obe USA) 12,39

    Žrď: 1. Angelica Moserová (Švajč.) 477 cm, 2. Eliza McCartneyová (N. Zél.) 470, 3. Nina Kennedyová (Austr.) 4,70

    Guľa: 1. Sarah Mittonová (Kan.) 19,99 m, 2. Yemisi Mabryová (Nem.) 19,93, 3. Jessica Schilderová (Hol.) 19,88

    Oštep: 1. Jen C'-i (Čína) 67,44 m, 2. Adriana Vilagošová (Srb.) 63,83, 3. Haruka Kitagučiová (Jap.) 63,01

    Atletika

    Atletika

      Švajčiarka Audrey Werrová sa raduje z víťazstva v behu na 800m na mítingu Diamantovej ligy v Paríži.
      Švajčiarka Audrey Werrová sa raduje z víťazstva v behu na 800m na mítingu Diamantovej ligy v Paríži.
      VIDEO: Švajčiarka sa opäť priblížila k rekordu Kratochvílovej. Zabehla tretí čas histórie
      dnes 21:18
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