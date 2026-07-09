    Rusko sa usiluje o návrat aj v atletike. Odvolaním sa bude zaoberať arbitrážny súd

    Ilustačný záber
    Ilustačný záber (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. júl 2026 o 13:37
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    Svetová atletika suspendovala Rusko od začiatku vojny na Ukrajine.

    Ruská atletická federácia sa plánuje odvolať na Športový arbitrážny súd (CAS) pre pokračujúcu suspendáciu zo strany Svetovej atletiky (WA).

    Rada Svetovej atletiky pred niekoľkými dňami potvrdila, že Rusi a Bielorusi nemôžu štartovať na vrcholných podujatiach.

    Toto rozhodnutie je v platnosti od vypuknutia vojny na Ukrajine. Viaceré organizácie, vrátane Medzinárodného olympijského výboru (MOV), však postupne uvoľňujú reštrikcie voči športovcom z týchto dvoch krajín.

    „Ruská atletická federácia konštatuje, že rozhodnutie WA zasahuje do základných záujmov atletiky v Rusku a obmedzuje právo športovcov na súťaženie. Toto rozhodnutie považujeme za diskriminačné,“ citovala agentúra AFP oficiálne stanovisko Ruskej atletickej federácie.

    Atletika

    Atletika

      Ilustačný záber
      Ilustačný záber
      Rusko sa usiluje o návrat aj v atletike. Odvolaním sa bude zaoberať arbitrážny súd
      dnes 13:37
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