Rusko sa usiluje o návrat aj v atletike. Odvolaním sa bude zaoberať arbitrážny súd

Ruská atletická federácia sa plánuje odvolať na Športový arbitrážny súd (CAS) pre pokračujúcu suspendáciu zo strany Svetovej atletiky (WA).
Rada Svetovej atletiky pred niekoľkými dňami potvrdila, že Rusi a Bielorusi nemôžu štartovať na vrcholných podujatiach.
Toto rozhodnutie je v platnosti od vypuknutia vojny na Ukrajine. Viaceré organizácie, vrátane Medzinárodného olympijského výboru (MOV), však postupne uvoľňujú reštrikcie voči športovcom z týchto dvoch krajín.
„Ruská atletická federácia konštatuje, že rozhodnutie WA zasahuje do základných záujmov atletiky v Rusku a obmedzuje právo športovcov na súťaženie. Toto rozhodnutie považujeme za diskriminačné,“ citovala agentúra AFP oficiálne stanovisko Ruskej atletickej federácie.