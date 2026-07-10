Ďalší odchod z českej reprezentácie. Bol to ťažký a bolestivý proces, uviedol krídelník

Na archívnej snímke z 22. júna 2024 v Hamburgu českí futbalisti Vladimír Coufal (vľavo) a Václav Černý reagujú po zápase Gruzínsko - Česká republika na ME vo futbale.
Na archívnej snímke z 22. júna 2024 v Hamburgu českí futbalisti Vladimír Coufal (vľavo) a Václav Černý reagujú po zápase Gruzínsko - Česká republika na ME vo futbale. (Autor: TASR)
ČTK|10. júl 2026 o 11:01
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Má za reprezentačné „áčko“ na konte 30 štartov a osem gólov.

Krídelník Václav Černý ukončil vo veku 28 rokov kariéru v českej futbalovej reprezentácii. Hráč istanbulského Besiktasu to uviedol v rozhovore pre turecký kanál TRT Spor. Pripustil, že išlo o bolestivé rozhodnutie.

Černý má za reprezentačné „áčko“ na konte 30 štartov a osem gólov. Naposledy nastúpil za tím vlani v októbri pri prehre 1:2 v kvalifikácii majstrovstiev sveta na Faerských ostrovoch, po ktorej skončil tréner Ivan Hašek.

Černému sa po zápase v televíznom rozhovore nepáčilo, že mu reportér pripisoval zodpovednosť za jeden z inkasovaných gólov.

Na posledný kvalifikačný duel s Gibraltárom už pozvánku do reprezentácie nedostal, rovnako ho nevybral ani nový tréner Miroslav Koubek na marcové play-off o majstrovstvá sveta.

Černý sa nezúčastnil ani na šampionáte v Amerike, po ktorom skúsený kouč skončil. Národný tím je momentálne bez trénera.

„Rozhodol som sa opustiť národný tím. Je to prvýkrát, čo to oznamujem. Bol to pre mňa ťažký a bolestivý proces,“ povedal v rozhovore pre turecký športový kanál Černý, ktorý sa zúčastnil predvlaňajších majstrovstiev Európy v Nemecku.

Černý nie je prvým českým hráčom, ktorý v lete ukončil reprezentačnú kariéru. Po majstrovstvách sveta sa s národným dresom rozlúčili obranca Tomáš Holeš a najlepší strelec aktuálneho výberu, útočník Patrik Schick.

Ďalšiu budúcnosť v reprezentácii zvažuje bývalý kapitán Tomáš Souček.

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