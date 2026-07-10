Ďalší odchod z českej reprezentácie. Bol to ťažký a bolestivý proces, uviedol krídelník

Krídelník Václav Černý ukončil vo veku 28 rokov kariéru v českej futbalovej reprezentácii. Hráč istanbulského Besiktasu to uviedol v rozhovore pre turecký kanál TRT Spor. Pripustil, že išlo o bolestivé rozhodnutie.
Černý má za reprezentačné „áčko“ na konte 30 štartov a osem gólov. Naposledy nastúpil za tím vlani v októbri pri prehre 1:2 v kvalifikácii majstrovstiev sveta na Faerských ostrovoch, po ktorej skončil tréner Ivan Hašek.
Černému sa po zápase v televíznom rozhovore nepáčilo, že mu reportér pripisoval zodpovednosť za jeden z inkasovaných gólov.
Na posledný kvalifikačný duel s Gibraltárom už pozvánku do reprezentácie nedostal, rovnako ho nevybral ani nový tréner Miroslav Koubek na marcové play-off o majstrovstvá sveta.
Černý sa nezúčastnil ani na šampionáte v Amerike, po ktorom skúsený kouč skončil. Národný tím je momentálne bez trénera.
„Rozhodol som sa opustiť národný tím. Je to prvýkrát, čo to oznamujem. Bol to pre mňa ťažký a bolestivý proces,“ povedal v rozhovore pre turecký športový kanál Černý, ktorý sa zúčastnil predvlaňajších majstrovstiev Európy v Nemecku.
Černý nie je prvým českým hráčom, ktorý v lete ukončil reprezentačnú kariéru. Po majstrovstvách sveta sa s národným dresom rozlúčili obranca Tomáš Holeš a najlepší strelec aktuálneho výberu, útočník Patrik Schick.
Ďalšiu budúcnosť v reprezentácii zvažuje bývalý kapitán Tomáš Souček.