    Od lekárov dostal zdrvujúcu správu. Šprintérsky fenomén musí ukončiť sezónu

    Gout Gout.
    Gout Gout. (Autor: REUTERS)
    TASR|9. júl 2026 o 11:34
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    Zranenie ho pripravilo o MS do 20 rokov.

    Austrálsky šprintér Gout Gout si počas tréningu v Brisbane natrhol šľachu v ľavom stehne a vynechá zvyšok sezóny.

    V auguste sa mal talentovaný atlét predstaviť na MS do 20 rokov v americkom Eugene.

    „Som veľmi sklamaný, ale po vyšetrení magnetickou rezonanciou sa musím zmieriť s tým, že v tejto sezóne už pretekať nebudem. Aj takéto situácie prináša atletika. Pevne verím, že po rekonvalescencii sa v roku 2027 vrátim na dráhy ešte silnejší," citovala slová Gouta agentúra AFP.

    V tohtoročných svetových tabuľkách je Austrálčan v behu na 200 m druhý časom 19,67 s.

    Atletika

    Atletika

      Gout Gout.
      Gout Gout.
      Od lekárov dostal zdrvujúcu správu. Šprintérsky fenomén musí ukončiť sezónu
      dnes 11:34
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