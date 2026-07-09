Od lekárov dostal zdrvujúcu správu. Šprintérsky fenomén musí ukončiť sezónu

Austrálsky šprintér Gout Gout si počas tréningu v Brisbane natrhol šľachu v ľavom stehne a vynechá zvyšok sezóny.
V auguste sa mal talentovaný atlét predstaviť na MS do 20 rokov v americkom Eugene.
„Som veľmi sklamaný, ale po vyšetrení magnetickou rezonanciou sa musím zmieriť s tým, že v tejto sezóne už pretekať nebudem. Aj takéto situácie prináša atletika. Pevne verím, že po rekonvalescencii sa v roku 2027 vrátim na dráhy ešte silnejší," citovala slová Gouta agentúra AFP.
V tohtoročných svetových tabuľkách je Austrálčan v behu na 200 m druhý časom 19,67 s.