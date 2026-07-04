Návrat Rusov a Bielorusov sa nekoná. Rada Svetovej atletiky predĺžila zákaz ich účasti

Rada Svetovej atletiky predĺžila zákaz účasti Ruska i Bieloruska vo svojich súťažiach kvôli vojne na Ukrajine, ktorá trvá už štyri roky a štyri mesiace.
Počas videokonferencie potvrdila svoje rozhodnutie z marca 2022, na ktorom sa nič nezmenilo ani pri ďalších mítingoch v rokoch 2023, 2025 a teraz. Rada o tom informovala na internete.
"Predložili sme rade možnosti na posúdenie tejto záležitosti, pôvodné rozhodnutie však zostáva na sankciách, ktoré chránia integritu a férovosť našich súťaží, pretože nedošlo k žiadnemu hmatateľnému posunu smerom k mierovým rokovaniam," uviedol prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe.
Federácia spomenula tiež drastické dopady konfliktu na ukrajinskú atletiku vrátane športovísk.
"Špeciálny fond, ktorý Svetová atletika zriadila v roku 2022 na podporu Ukrajiny, pomáha zmierňovať tento dopad, ale niet pochýb o tom, že schopnosť Ukrajiny a jej športovcov trénovať a súťažiť zostáva vážne narušená," dodala WA.