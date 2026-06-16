Kedy padne Kratochvílovej rekord? Osemstovka vyprodukovala kométu, pridala sa aj hviezdna Femke

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    Femke Broedersová-Bolová a reprezentantka Slovenska Gabriela Gajanová po behu na 800 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    Fotogaléria (45)
    Femke Broedersová-Bolová a reprezentantka Slovenska Gabriela Gajanová po behu na 800 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave. (Autor: TASR)
    Matej Hank|16. jún 2026 o 23:40
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    Beh žien na 800 metrov sľubuje v najbližších mesiacoch drámu.

    Keď v októbri 2025 prišla Femke Broedersová-Bolová so správou, že mení svoju disciplínu, atletickú verejnosť to zaskočilo.

    Zo 400 metrov cez prekážky, kde totálne dominovala, prešla na beh na 800 metrov. Zmenila tak aj slovenskú súperku z Emmy Zapletalovej na Gabrielu Gajanovú.

    Pre atlétku, ktorá je historicky druhou najrýchlejšie ženou na svete na prekážkach s časom 50,95 s, ide o riskantný, no premyslený ťah smerom k olympijským hrám 2028 v Los Angeles.

    Priznala, že hoci v prekážkach dosiahla sny, o ktorých ani netušila, potrebovala novú výzvu, ktorá by jej opäť priniesla povestné „motýle v žalúdku“.

    Načatá cesta k olympiáde

    Očakávaný debut pod holým nebom na 800 metrov sa odohral na prestížnom mítingu Zlatá tretra v Ostrave.

    V meste, kde vlani bežala hladkú štvorstovku pod 50 sekúnd, teraz čelila dvom okruhom. V cieli svietil pri jej mene čas 1:57,1, čo vyvolalo vlnu nadšenia nielen u divákov, ale aj u atlétky.

    „Áno, som veľmi šťastná. Vždy rada súťažím v Ostrave,“ uviedla v prvej reakcii po dobehu.

    Vyzdvihla najmä atmosféru na štadióne, kde sú diváci k atlétom blízko a ich hluk ju hnal dopredu.

    „Boli to úžasné preteky so skvelým časom pre Audrey. Som naozaj spokojná so svojim časom a pretekmi pri mojom debute,“ zhodnotila preteky Broedersová-Bolová.

    Podľa jej slov bolo otvorenie sezóny veľmi rýchle a preteky sa odohrávali presne tak, ako so svojím tímom predpokladala. „Už viem, aký je to pocit bežať 800 metrov vonku a od toho sa odrazím do zvyšku sezóny,“ doplnila sebavedomo.

    VIDEO: Femke Broedersová-Bolová po behu na Zlatej trete v Ostrave

    S pokorou však dodala, že jej tréner pravdepodobne príde s dlhým zoznamom všetkého, čo môže byť lepšie.

    "Viem, že v tréningu mám stále čo získavať, ale na to potrebujem roky. Takže to príde v najbližšom období, ale vypočujem si od trénera, čo k tomu povie," povedala.

    Ideálne predpoklady

    Hlavným dôvodom, prečo zmenila disciplínu, je túžba po konkurencii a hľadanie hraníc vlastnej fyziológie.

    V prekážkach sa cítila v zemi nikoho – buď prehrávala so Sydney McLaughlinovou-Levroneovou, alebo vyhrávala bez výraznejšieho tlaku súperiek.

    Jej tréner Laurent Meuwly je v tejto otázke ešte odvážnejší. Dlhodobo ju klasifikuje ako „dieselový“ typ atlétky, u ktorej dominuje aeróbna sila.

    Meuwly je presvedčený, že má pre 800 metrov ideálne predpoklady, ktoré doteraz nikto s jej rýchlostnými parametrami nevyužil.

    Príprava na túto zmenu však nie je jednoduchá – vyžadovala si nárast týždenného objemu behov na 40 až 55 kilometrov, čo je pre šprintérku obrovský skok.

    Audrey Werrová.
    Audrey Werrová. (Autor: TASR/AP)

    Prechod si už vyžiadal prvú daň – zranenie šľachy vo februári 2026, ktoré predčasne ukončilo jej halovú sezónu po rekordnom debute v Metzi (1:59,07 min).

    Kométa sezóny

    V Ostrave však Broedersová-Bolová nebola jedinou hviezdou. Švajčiarka Audrey Werrová potvrdila svoju povesť vychádzajúcej hviezdy. V Ostrave jasne zvíťazila v čase 1:54,55 min, takmer tri sekundy pred Holanďankou.

    Werrová neskrývala po pretekoch nadšenie. "Áno, cítila som sa naozaj dobre na to, aby som zabehla veľmi rýchle preteky," povedala.

    VIDEO: Gabriela Gajanová po behu na Zlatej tretre v Ostrave

    Cieľom 22-ročnej Švajčiarky bolo dostať sa pod hranicu 1 minúty a 55 sekúnd, čo sa jej podarilo, hoci v závere už musela bojovať sama proti vetru a únave.

    Jej progres je ohromujúci, najmä po tom, čo v Štokholme zabehla čas 1:53,98, čím sa zaradila medzi historickú elitu. Werrová kvituje prítomnosť Broedersovej-Bolovej v disciplíne:

    „Bolo mi potešením zdieľať s ňou jej úplne prvé preteky vonku. Jej prítomnosť prináša do pretekov niečo viac.“

    Werrová má vrchol formy naplánovaný na majstrovstvá Európy a po Ostrave si pochvaľuje, že tréningový systém funguje bezchybne. "Je veľmi uspokojivé vedieť, aké časy dosahujem už teraz. Teším sa na to, čo príde," uviedla.

    Reprezentantka Holandska v behu na 800 metrov Femke Broedersová-Bolová máva fanúšikom pred behom počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    Reprezentantka Holandska v behu na 800 metrov Femke Broedersová-Bolová máva fanúšikom pred behom počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave. (Autor: TASR)

    Padne najstarší rekord?

    Okrem Werrovej a Broedersovej-Bolovej je v hlavnej skupine favoritiek aj Britka Keely Hodgkinsonová.

    Jediná sa zatiaľ priblížila k Werrovej v tohtosezónnom maxime - na Diamantovej lige zabehla 1:54,33 min.

    Dôležitým behom, v ktorom sa môže rozhodnúť o najrýchlejšej bežkyni, bude európsky šampionát v Birminghame, domácom prostredí Hodkinsonovej.

    Pri týchto bežkyniach sa postupne skloňuje aj prekonanie najstaršieho atletického svetového rekordu, ktorý drží Češka Jarmila Kratochvílová (1:53,28 min z roku 1983).

    Fotogaléria zo Zlatej tretry v Ostrave 2026
    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová po dobehu preteku na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová po dobehu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová súťaží v behu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    Na snímke uprostred slovenská bežkyňa Emma Zapletalová po dobehu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
    45 fotografií
    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová s národným rekordom v behu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová súťaží v behu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Emma Zapletalová (vpravo) počas atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke vzadu zľava slovenská bežkyňa Lenka Kovačovicová odovzdáva štafetu Viktórii Forsterovej v behu ženskej štafety 4x100 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská bežkyňa Viktória Forsterová beží posledný úsek ženskej štafety 4x100 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská bežkyňa Viktória Forsterová beží posledný úsek ženskej štafety 4x100 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská ženská štafeta 4x100 metrov, zľava Viktória Forsterová, Viktória Korbová, Lenka Kovačovicová a Monika Weigertová počas národného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenský bežec Patrik Dömötör po dobehu na 400 metrov cez prekážky počas národného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenský bežec Patrik Dömötör sa teší z víťazstva v behu na 400 metrov cez prekážky počas národného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke slovenská bežkyňa Viktória Forsterová reaguje po behu ženskej štafety 4x100 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Audrey Werro zo Švajčiarska oslavuje po víťazstve v behu na 800 metrov žien na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Audrey Werro zo Švajčiarska súťaží o víťazstvo v behu na 800 metrov žien na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Lurdes Gloria Manuel z Českej republiky sa usmieva po víťazstve v behu na 400 metrov žien na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Peter Bol z Austrálie oslavuje po víťazstve v behu na 1000 metrov v mužskej kategórii.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje po víťazstve v behu na 150 metrov.Noah Lyles zo Spojených štátov súťaží o víťazstvo v behu na 150 metrov v mužskej kategórii na atletickom mítingu.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje po víťazstve v behu na 150 metrov.Noah Lyles zo Spojených štátov súťaží o víťazstvo v behu na 150 metrov v mužskej kategórii.Noah Lyles zo Spojených štátov súťaží o víťazstvo v behu na 150 metrov v mužskej kategórii.Noah Lyles zo Spojených štátov (vľavo), Gout Gout z Austrálie a Sinesipho Dambile z Južnej Afriky (vpravo) súťažia počas behu na 150 metrov mužov.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje po víťazstve v behu na 150 metrov.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje po víťazstve v behu na 150 metrov v mužskej kategórii na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje spolu s Gout Gout z Austrálie po víťazstve v behu na 150 metrov v mužskej kategórii na atletickom mítingu.Noah Lyles zo Spojených štátov oslavuje po víťazstve v behu na 150 metrov na atletickom mítingu Golden Spike v Ostrave v Českej republike.Na snímke Emmanouil Karalis (Grécko) súťaží v skoku o žrdi počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke Emmanouil Karalis (Grécko) súťaží v skoku o žrdi počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke zľava bežci Noah Lyles (USA), Gout Gout (Austrália) a Sinesipho Dambile (Juhoafrická republika) súťažia v behu na 150 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke bežkyne na 800 metrov súťažia, štvrtá zľava v čiernom Slovenka Gabriela Gajanová počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke uprostred reprezentant Slovenska v behu na 100 metrov Ján Volko súťaží počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke uprostred reprezentant Slovenska v behu na 100 metrov Ján Volko súťaží počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke reprezentantka Slovenska v behu na 800 metrov Gabriela Gajanová sa usmieva po behu počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke zľava reprezentantka Holandska Femke Broedersová-Bolová a reprezentantka Slovenska Gabriela Gajanová po behu na 800 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke reprezentantka Slovenska v behu na 800 metrov Gabriela Gajanová súťaží počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke druhá sprava reprezentantka Slovenska v behu na 800 metrov Gabriela Gajanová sa prežehnáva pred behom počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke reprezentantka Holandska v behu na 800 metrov Femke Broedersová-Bolová máva fanúšikom pred behom počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke reprezentantka Slovenska v behu na 800 metrov Gabriela Gajanová počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke reprezentant Slovenska v behu na 100 metrov Ján Volko po dobehu počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke reprezentant Slovenska v behu na 100 metrov Ján Volko po dobehu počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave. - slovacikáNa snímke reprezentant Slovenska v behu na 400 metrov Matej Baluch počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke reprezentant Slovenska v behu na 400 metrov Matej Baluch súťaží počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.Na snímke reprezentant Slovenska v behu na 400 metrov Matej Baluch počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.

    Legendárna bežkyňa bola prítomná na Zlatej tretre v Ostrave. Tréner Meuwly však tento rekord otvorene označuje za pradávny.

    Verí, že súčasná generácia ho dokáže prekonať . „Som absolútne presvedčený, že je možné, aby ženy bežali 1:52 alebo dokonca rýchlejšie,“ vyhlásil.

    Keď prišla otázka, kto tento rekord zlomí, Broedersová-Bolová zostala skromná: „Ja som dosť ďaleko, ale Audrey a Keely sa približujú, a keď ste dve, vždy sa navzájom ťaháte. Naozaj dúfam, že to raz padne."

    Atletika

    Atletika

      Femke Broedersová-Bolová a reprezentantka Slovenska Gabriela Gajanová po behu na 800 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
      Femke Broedersová-Bolová a reprezentantka Slovenska Gabriela Gajanová po behu na 800 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
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