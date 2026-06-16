Kedy padne Kratochvílovej rekord? Osemstovka vyprodukovala kométu, pridala sa aj hviezdna Femke

Keď v októbri 2025 prišla Femke Broedersová-Bolová so správou, že mení svoju disciplínu, atletickú verejnosť to zaskočilo.
Zo 400 metrov cez prekážky, kde totálne dominovala, prešla na beh na 800 metrov. Zmenila tak aj slovenskú súperku z Emmy Zapletalovej na Gabrielu Gajanovú.
Pre atlétku, ktorá je historicky druhou najrýchlejšie ženou na svete na prekážkach s časom 50,95 s, ide o riskantný, no premyslený ťah smerom k olympijským hrám 2028 v Los Angeles.
Priznala, že hoci v prekážkach dosiahla sny, o ktorých ani netušila, potrebovala novú výzvu, ktorá by jej opäť priniesla povestné „motýle v žalúdku“.
Načatá cesta k olympiáde
Očakávaný debut pod holým nebom na 800 metrov sa odohral na prestížnom mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
V meste, kde vlani bežala hladkú štvorstovku pod 50 sekúnd, teraz čelila dvom okruhom. V cieli svietil pri jej mene čas 1:57,1, čo vyvolalo vlnu nadšenia nielen u divákov, ale aj u atlétky.
„Áno, som veľmi šťastná. Vždy rada súťažím v Ostrave,“ uviedla v prvej reakcii po dobehu.
Vyzdvihla najmä atmosféru na štadióne, kde sú diváci k atlétom blízko a ich hluk ju hnal dopredu.
„Boli to úžasné preteky so skvelým časom pre Audrey. Som naozaj spokojná so svojim časom a pretekmi pri mojom debute,“ zhodnotila preteky Broedersová-Bolová.
Podľa jej slov bolo otvorenie sezóny veľmi rýchle a preteky sa odohrávali presne tak, ako so svojím tímom predpokladala. „Už viem, aký je to pocit bežať 800 metrov vonku a od toho sa odrazím do zvyšku sezóny,“ doplnila sebavedomo.
VIDEO: Femke Broedersová-Bolová po behu na Zlatej trete v Ostrave
S pokorou však dodala, že jej tréner pravdepodobne príde s dlhým zoznamom všetkého, čo môže byť lepšie.
"Viem, že v tréningu mám stále čo získavať, ale na to potrebujem roky. Takže to príde v najbližšom období, ale vypočujem si od trénera, čo k tomu povie," povedala.
Ideálne predpoklady
Hlavným dôvodom, prečo zmenila disciplínu, je túžba po konkurencii a hľadanie hraníc vlastnej fyziológie.
V prekážkach sa cítila v zemi nikoho – buď prehrávala so Sydney McLaughlinovou-Levroneovou, alebo vyhrávala bez výraznejšieho tlaku súperiek.
Jej tréner Laurent Meuwly je v tejto otázke ešte odvážnejší. Dlhodobo ju klasifikuje ako „dieselový“ typ atlétky, u ktorej dominuje aeróbna sila.
Meuwly je presvedčený, že má pre 800 metrov ideálne predpoklady, ktoré doteraz nikto s jej rýchlostnými parametrami nevyužil.
Príprava na túto zmenu však nie je jednoduchá – vyžadovala si nárast týždenného objemu behov na 40 až 55 kilometrov, čo je pre šprintérku obrovský skok.
Prechod si už vyžiadal prvú daň – zranenie šľachy vo februári 2026, ktoré predčasne ukončilo jej halovú sezónu po rekordnom debute v Metzi (1:59,07 min).
Kométa sezóny
V Ostrave však Broedersová-Bolová nebola jedinou hviezdou. Švajčiarka Audrey Werrová potvrdila svoju povesť vychádzajúcej hviezdy. V Ostrave jasne zvíťazila v čase 1:54,55 min, takmer tri sekundy pred Holanďankou.
Werrová neskrývala po pretekoch nadšenie. "Áno, cítila som sa naozaj dobre na to, aby som zabehla veľmi rýchle preteky," povedala.
VIDEO: Gabriela Gajanová po behu na Zlatej tretre v Ostrave
Cieľom 22-ročnej Švajčiarky bolo dostať sa pod hranicu 1 minúty a 55 sekúnd, čo sa jej podarilo, hoci v závere už musela bojovať sama proti vetru a únave.
Jej progres je ohromujúci, najmä po tom, čo v Štokholme zabehla čas 1:53,98, čím sa zaradila medzi historickú elitu. Werrová kvituje prítomnosť Broedersovej-Bolovej v disciplíne:
„Bolo mi potešením zdieľať s ňou jej úplne prvé preteky vonku. Jej prítomnosť prináša do pretekov niečo viac.“
Werrová má vrchol formy naplánovaný na majstrovstvá Európy a po Ostrave si pochvaľuje, že tréningový systém funguje bezchybne. "Je veľmi uspokojivé vedieť, aké časy dosahujem už teraz. Teším sa na to, čo príde," uviedla.
Padne najstarší rekord?
Okrem Werrovej a Broedersovej-Bolovej je v hlavnej skupine favoritiek aj Britka Keely Hodgkinsonová.
Jediná sa zatiaľ priblížila k Werrovej v tohtosezónnom maxime - na Diamantovej lige zabehla 1:54,33 min.
Dôležitým behom, v ktorom sa môže rozhodnúť o najrýchlejšej bežkyni, bude európsky šampionát v Birminghame, domácom prostredí Hodkinsonovej.
Pri týchto bežkyniach sa postupne skloňuje aj prekonanie najstaršieho atletického svetového rekordu, ktorý drží Češka Jarmila Kratochvílová (1:53,28 min z roku 1983).
Legendárna bežkyňa bola prítomná na Zlatej tretre v Ostrave. Tréner Meuwly však tento rekord otvorene označuje za pradávny.
Verí, že súčasná generácia ho dokáže prekonať . „Som absolútne presvedčený, že je možné, aby ženy bežali 1:52 alebo dokonca rýchlejšie,“ vyhlásil.
Keď prišla otázka, kto tento rekord zlomí, Broedersová-Bolová zostala skromná: „Ja som dosť ďaleko, ale Audrey a Keely sa približujú, a keď ste dve, vždy sa navzájom ťaháte. Naozaj dúfam, že to raz padne."