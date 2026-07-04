Tebogo našiel amerického premožiteľa. Guliar prekonal svetový výkon roka

Domáci atlét Jamal Britt zvíťazil v behu na 110 metrov cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v americkom Eugene.
V sobotňajších pretekoch triumfoval časom 12,86 sekundy, čím si vytvoril osobný rekord a zároveň aj rekord mítingu. Druhý bol s mankom päť stotín jeho krajan Ja´kobe Tharp.
Na hladkej štvorstovke zvíťazil úradujúci majster sveta Collen Kebinatshipi z Botswany, ktorý zabehol čas rovných 44 sekúnd.
Na druhom mieste finišoval o jedenásť stotín majster sveta z 400 m prekážok Rai Benjamin z USA. Na dvoch míľach dosiahla Aleshign Bawekeová z Etiópie svetový výkon roka 9:20,02 minúty.
Ženský stípl sa stal korisťou úradujúcej svetovej šampiónky Faith Cherotichovej z Kene, ktorá dosiahla čas 8:51,74 minút.
Za výkonom roka zaostala iba o pol sekundy. Disk mužov vyhral Mykolas Alekna výkonom 71,06 m. Rekord mítingu zabehla aj Masai Russellová z USA na 100 m prekážky časom 12,24 s.
Na 800 m žien triumfovala Keňanka Lilian Odira pred Britkou Keely Hodgkinsonovou časom 1:56,19 min.
Šprint na 200 m vyhral pri svojom debute na Diamantovej lige devätnásťročný Američan Tate Taylor v osobnom rekorde 19,75 s, ktorý prekvapujúco zdolal olympijského šampióna Letsileho Teboga.
V ženskej diaľke zvíťazila domáca olympijská šampiónka Tara Davisová Woodhallová v tesnom súboji s Taliankou Larissou Iapichinovou, ktorú zdolala o jediný centimeter výkonom 7,13 metra.
Ženskú míľu prekvapujúco nevyhrala svetová rekordérka Faith Kipyegonová z Kene, ktorá diktovala tempo, no v závere ju predbehli jej krajanka Dorcus Ewoiová i domáca Nikki Hiltzová, ktorá vyhrala v najlepšom výkone roka 4:17,49 minúty.
Kipyegonová prehrala na Diamatnovej lige prvýkrát za štyri roky. Svetový výkon roka dosiahol aj Talian Leonardo Fabbri v guli za 22,74 m.
Diamantová liga - míting v Eugene
Muži:
200 m: 1. Tate Taylor (USA) 19,75 s, 2. Letsile Tebogo (Bot.) 19,93, 3. Makanakaishe Charamba (Zim.) 20,11
400 m: 1. Collen Kebinatshipi (Bot.) 44,00 s, 2. Rai Benjamin 44,11, 3. Chris Bailey (obaja USA) 44,58
Míľa: 1. Cameron Myers (Aus.) 3:46,06 min, 2. Yared Nuguse 3:46,61, 3. Ethan Strand (obaja USA) 3:46,97
110 m prek.: 1. Jamal Britt 12,86 s, 2. Ja´kobe Tharp (obaja USA) 12,91, 3. Demario Prince (Jam.) 13,01
Disk: 1. Mykolas Alekna (Lit.) 71,06 m, 2. Kristjan Ceh (Slovin.) 69,94, 3. Roje Stona (Jam.) 67,42
Guľa: 1. Leonardo Fabbri (Tal.) 22,74 m - výkon roka, 2. Rajindra Campbell (Jam.) 22,16, 3. Jordan Geist (USA) 21,98
Ženy:
100 m: 1. Melissa Jefersonová-Woodenová 10,78 s, 2. Sha´Carri Richardsonová (obe USA) 10?79, 3. Adaejah Hodgeová (Britské panenské ostrovy) 10,80
800 m: 1. Lilian Odirová (Keňa) 1:56,19 min, 2. Keely Hodgkinsonová (V.Brit.) 1:56,73, 3. Addison Wileyová (USA) 1:57,70
Míľa: 1. Nikki Hiltzová (USA) 4:17,49 min - výkon roka, 2. Dorcus Ewoiová 4:17,80, 3. Faith Kipyegonová (obe Keňa) 4:17,80
Dve míle: 1. Aleshign Bawekeová 9:20,02 min - výkon roka, 2. Hirut Mesheshová (obe Eti.) 9:20:20, 3. Shelby Houlihanová (USA) 9:21,42
100 m prek.: 1. Masai Russellová (USA) 12,24 s, 2. Tobi Amusanová (Nigéria) 12,34, 3. Devynne Charltonová (Bah.) 12,41
3000 m prek.: 1. Faith Cherotichová (Keňa) 8:51,74 min, 2. Winfred Yaviová (Bahr.) 8:52,84, 3. Marwa Bouzayaniová (Tun.) 8:54,32
Diaľka: 1. Tara Davisová Woodhallová (USA) 7,13 m, 2. Larissa Iapichinová (Tal.) 7,12, 3. Monae´ Nicholsová (USA) 7,05
Guľa: 1. Chase Jacksonová (USA) 20,56 m, 2. Jessica Schilderová (Hol.) 20,11, 3. Fanny Roosová (Švéd.) 19,70