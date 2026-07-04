    Olympijský šampión stanovil nový rekord Diamantovej ligy. Doterajšie maximum vylepšil o viac ako meter

    Kanadský kladivár Ethan Katzberg.
    Kanadský kladivár Ethan Katzberg. (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. júl 2026 o 10:13
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    Úradujúci olympijský víťaz i majster sveta sa postaral aj o nový svetový výkon roka.

    Kanadský kladivár Ethan Katzberg vytvoril nový rekord atletickej Diamantovej ligy.

    V piatkovom predprograme tradičného mítingu Prefontaine Classic v americkom meste Eugene hodil v druhej sérii 83,33 m.

    Úradujúci olympijský víťaz i majster sveta sa postaral aj o nový svetový výkon roka.

    Súťaž kladivárov býva na mítingoch najprestížnejšieho atletického seriálu vypisovaná zriedkavo a tradične nie je súčasťou bodovania.

    Katzberg prekonal doterajšie maximum, ktoré dosiahol Poliak Wojciech Nowicki v Osle 2023 a malo hodnotu 81,92.

    Kvalitnejšiu hodnotu malo doterajšie sezónne maximum, na konte ho mal Francúz Yann Chaussinand výkonom 82,44.

    Hlavný program sa v oregonskom stredisku začne v sobotu o 22.00 SELČ.

    Víťazka štyroch pretekov na 400 m prek. v sezóne Slovenka Emma Zapletalová neštartuje, keďže jej disciplína v harmonograme nefiguruje.

    Atletika

    Atletika

      Kanadský kladivár Ethan Katzberg.
      Kanadský kladivár Ethan Katzberg.
      Olympijský šampión stanovil nový rekord Diamantovej ligy. Doterajšie maximum vylepšil o viac ako meter
      dnes 10:13
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