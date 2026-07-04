Olympijský šampión stanovil nový rekord Diamantovej ligy. Doterajšie maximum vylepšil o viac ako meter

Kanadský kladivár Ethan Katzberg vytvoril nový rekord atletickej Diamantovej ligy.
V piatkovom predprograme tradičného mítingu Prefontaine Classic v americkom meste Eugene hodil v druhej sérii 83,33 m.
Úradujúci olympijský víťaz i majster sveta sa postaral aj o nový svetový výkon roka.
Súťaž kladivárov býva na mítingoch najprestížnejšieho atletického seriálu vypisovaná zriedkavo a tradične nie je súčasťou bodovania.
Katzberg prekonal doterajšie maximum, ktoré dosiahol Poliak Wojciech Nowicki v Osle 2023 a malo hodnotu 81,92.
Kvalitnejšiu hodnotu malo doterajšie sezónne maximum, na konte ho mal Francúz Yann Chaussinand výkonom 82,44.
Hlavný program sa v oregonskom stredisku začne v sobotu o 22.00 SELČ.
Víťazka štyroch pretekov na 400 m prek. v sezóne Slovenka Emma Zapletalová neštartuje, keďže jej disciplína v harmonograme nefiguruje.