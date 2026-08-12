Nemec získal bronz na ME v Birminghame pod tieňom dopingového prípadu. O medailu sa nebojí

Nemecký šprintér Owen Ansah, ktorý získal na majstrovstvách Európy v Birminghame bronz v behu na 100 metrov, sa nebojí, že bude musieť medailu vrátiť.
Dvadsaťpäťročnému pretekárovi hrozí štvorročný zákaz činnosti za odmietnutie dopingového testu 9. júla, ktoré popiera.
Pozastavenú činnosť nemá, prípadom sa zaoberá nemecká antidopingová agentúra.
"Som neuveriteľne šťastný. Prišiel som sem s cieľom získať medailu a z tretieho miesta som nadšený, "povedal Ansah podľa agentúry DPA.
Cenný kov na stovke získal ako prvý nemecký šprintér po 40 rokoch.
Z toho, že o medailu príde, strach nemá. "Mám za sebou fantastický tím, ktorý mi dáva krídla. Nič iné nemôžem ovplyvniť.
Môžem ovplyvniť iba to, ako rýchlo budem na dráhe, a to som ukázal, "vyhlásil Ansah, prvý nemecký bežec, ktorý na stovke prelomil hranicu desiatich sekúnd.
Popiera, že by mesiac pred šampionátom odmietol dopingový test. Tvrdí, že vzorku neodovzdal, pretože mal pred odchodom na míting Diamantovej ligy v Monaku málo času.
Navyše bol vraj krátko pred príchodom dopingového komisára na toalete a následne nebol schopný vzorku poskytnúť dostatočne rýchlo.
"Veľa ľudí v Nemecku ma podporuje a toto bol tiež spôsob, ako sa im odvďačiť. Vďaka všetkým, ktorí sú so mnou na tejto ceste. Táto medaila nepatrí len mne - patrí nám všetkým, "napísal Ansah na instagrame deň po utorkovom pretekoch, v ktorom nestačil len na domácich reprezentantov Romella Glavea a Jeremiaha Azua.