Greif inkasoval, no potom podržal mužstvo. Brazílčan v závere využil početnú prevahu

Futbalisti Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom remizovali vo štvrtkovom prvom zápase osemfinále Európskej ligy na pôde Celty Vigo 1:1.
Domáci hrali od 55. minúty s desiatimi hráčmi, početnú prevahu využil francúzsky tím v 87. minúte, keď remízu zachránil Brazílčan Endrick.
Po opatrnom úvode udrela domáca Celta v 25. minúte po rýchlom brejku. Prihrávku Williota Swedberga upratal do odkrytej brány Javier Rueda, Greif bol bez šance - 1:0. V 33. minúte dostal dobrú kolmicu Borja Iglesias, ale nedokázal prestreliť slovenského brankára.
Práve Iglesias v 55. minúte udrel lakťom Clintona Matu a po druhej žltej karte oslabil svoj tím. Celta v početnej nevýhode čelila tlaku Lyonu, ktorý si začal vytvárať šance. Steeve Kango napálil loptu do žrde, hlavičku Romana Jaremčuka vytesnil bravúrne Andrei Radu.
Olympique sa dočkal tri minúty pred koncom riadneho hracieho času, keď strela Endricka spoza šestnástky prekĺzla Raduovi za chrbát a rozhodla o konečnej remíze.
V ďalšom stretnutí hráči Aston Villy vyhrali na pôde Lille 1:0. Na siedmy pokus tak zariadili víťazstvo pre anglický tím v európskych súťažiach v priebehu tohto týždňa.
O jediný gól duelu sa postaral po hodine hry hlavičkou Ollie Watkins. Ďalší účastník Premier League Nottingham Forest prehral s dánskym Midtjyllandom 0:1, jediný gól strelil v 80. minúte Cho Gue-sung.
Freiburg nestačil na domáci Genk, belgickému zástupcovi podľahol 0:1.
Na pôde súpera uspel FC Porto, zvíťazil v Stuttgarte 2:1, keď viedol už 2:0 a všetky góly padli v prvom polčase. Taliansky súboj medzi Bolognou a AS Rím sa skončil nerozhodne 1:1.
Favorizovaní Rimania prehrávali a aspoň nerozhodný stav zariadil v 71. minúte striedajúci Lorenzo Pellegrini. Panathinaikos Atény zvíťazil nad Betisom Sevilla 1:0, keď jediný gól stretnutia strelil v 88. minúte z penalty Vicente Taborda. Odvety sú na programe budúci týždeň.
Európska liga - prvé zápasy osemfinále
FC Bologna - AS Rím 1:1 (0:0)
Góly: 50. Bernardeschi - 71. Pellegrini
VfB Stuttgart - FC Porto 1:2 (1:2)
Góly: 40. Undav - 21. Moffi, 27. Mora
OSC Lille - Aston Villa 0:1 (0:0)
Gól: 61. Watkins
Panathinaikos Atény - Betis Sevilla 1:0 (0:0)
Gól: 88. Taborda (z 11 m), ČK: 59. Zaroury po 2. ŽK - 88. Llorente po 2. ŽK
Celta Vigo - Olympique Lyon 1:1 (1:0)
Góly: 25. Rueda - 88. Endrick, ČK: 55. Iglesias (Celta) po 2. ŽK
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
Ferencváros Budapešť - SC Braga 2:0 (1:0)
Góly: 32. Kanichowsky, 69. Joseph
Nottingham Forest - FC Midtjylland 0:1 (0:0)
Gól: 80. Cho Gue-sung
KRC Genk - SC Freiburg 1:0 (1:0)
Gól: 24. El Ouahdi