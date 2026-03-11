VIDEO: Neuveriteľný a historický výkon v NBA. Hráč Miami explodoval 83 bodmi

Americký basketbalista Bam Adebayo prispel v noci na stredu v zámorskej NBA 83 bodmi k triumfu Miami Heat nad Washingtonom Wizards 150:129.
Ide o druhý najlepší strelecký výkon v histórii profiligy. Viac bodov v jednom zápase zaznamenal iba legendárny Wilt Chamberlain, ktorý si v roku 1962 v dueli jeho Philadelphie Warriors proti New Yorku Knicks pripísal na konto stovku.
Adebayo pokoril aj zápis tragicky zosnulého Kobeho Bryanta, ktorý v roku 2006 prispel k víťazstvu Los Angeles Lakers nad Torontom Raptors 81 bodmi.
Už v prvej štvrtine zaťažil konto Washingtonu 31 bodmi. Bryantov výkon prekonal v závere vďaka štyrom premeneným trestným hodom. Po záverečnom klaksóne mu fanúšikovia v Kaseya Center pripravili búrlivé ovácie.
VIDEO: Adebayo zaznamenal 83 bodov
Adebayo patrí medzi najlepších pivotov modernej éry v NBA a je dlhoročnou oporou tímu Miami Heat.
V drafte 2017 si ho vybral klub z Floridy zo 14. miesta v 1. kole. Postupne sa vypracoval z hráča rotácie na jednu z hlavných hviezd tímu.
Adebayo je známy najmä svojou všestrannosťou – výborne bráni, doskakuje, dokáže tvoriť hru a patrí medzi najlepších obrancov na svojej pozícii.
S Miami sa stal viacnásobným účastníkom finále Východnej konferencie a hral aj finále NBA (2020). Zároveň sa pravidelne objavuje v All-Star výbere ligy.
Doposiaľ bol jeho najlepší výkon v kariére v jednom zápase 41 bodov.
Wilt, ja a Kobe, to je šialené
„Veľmi by som si želal, aby som ešte raz zažil tieto neopísateľné chvíle. Tento zápis by som nikdy nedosiahol bez podpory mojej rodiny, fanúšikov a spoluhráčov, ktorí mi adresovali veľa skvelých prihrávok.
Veľká vďaka patrí aj nášmu trénerovi. Už po prvej štvrtine som cítil, že by sa mohlo zrodiť niečo výnimočné. Jednoznačne je to vrchol mojej doterajšej kariéry. Na prvých troch miestach historických tabuliek sme Wilt, ja a Kobe, to je šialené," uviedol Adebayo pre akreditované médiá.
V ďalších zápasoch Chicago triumfovalo na palubovke Golden State 130:124 po predĺžení. Ústrednou postavou Bulls bol Matas Buzelis, ktorý si so 41 bodmi vytvoril nové kariérové maximum.
Josh Giddey sa zaskvel triple-double, keď k 21 bodom pridal 17 asistencií a 13 doskokov. San Antonio zdolalo Boston 125:116, Francúz Victor Wembanyama prispel k víťazstvu Spurs 39 bodmi a 11 doskokmi.
Slovinec Luka Dončič pomohol svojím triple-double k víťazstvu Los Angeles Lakers nad Minnesotou Timberwolves 120:106. K 31 bodom pridal 11 asistencií i doskokov. bodmi a 11 doskokmi.
NBA - výsledky (11. marec):
Philadelphia 76 ers - Memphis Grizzlies 139:129 (32:32, 36:39, 30:33, 41:25)
Najviac bodov: Payne 32 (10 asistencií), Oubre 30 (12 doskokov), Grimes 23 - Jerome 26, Jackson 15, Rupert 14
Atlanta Hawks - Dallas Mavericks 124:112 (40:26, 24:27, 31:38, 29:21)
Najviac bodov: Alexander-Walker 29, Johnson 27, Okongwo 18 - Thompson 21, MIddleton 16, Flagg 14 (12 doskokov), Gafford 14 (10 doskokov)
Brooklyn Nets - Detroit Pistons 100:138 (27:38, 13:35, 33:32, 27:33)
Najviac bodov: Porter 19, Wilson 14, Wolf 13 - Duren 26, Cunningham 21, Holland 16
Miami Heat - Washington Wizards 150:129 (40:29, 36:33, 37:35, 37:32)
Najviac bodov: Adebayo 83, Fontecchio 18, Mitchell 12 - Sarr 28, Riley 22, Hardy a Johnson po 17
Houston Rockets - Toronto Raptors 113:99 (29:29, 29:20, 28:34, 27:16)
Najviac bodov: Durant 29, Smith a Thompson po 23, Sengun 14 (12 doskokov) - Barrett 25, Barnes 24, Quickley 12
Milwaukee Bucks - Phoenix Suns 114:129 (30:36, 35:26, 32:38, 17:29)
Najviac bodov: Kuzma 33, Antetokounmpo a Turner 22 - Booker 27, Green 25, O'Neale 21
San Antonio Spurs - Boston Celtics 25:116 (29:31, 29:27, 39:31, 28:26)
Najviac bodov: Wembanyama 32 (11 doskokov), Fox 25, Castle 18 - White 34, Tatum 24, Harper 22
Golden State Warriors - Chicago Bulls 124:130 pp (30:26, 21:31, 32:32, 35:29 - 6:12)
Najviac bodov: Cryer, Porzingis, Santos a Spencer 17 - Buzelis 41, Jones 22, Giddey 21 (17 asistencií, 13 doskokov)
Portland Trail Blazers - Charlotte Hornets 101:103 (34:20, 21:26, 27:32, 19:25)
Najviac bodov: Grant 24, Avdija 22, Henderson 17 - Miller 23, Knueppel 15, Ball 14
Sacramento Kings - Indiana Pacers 114:109 (24:25, 18:34, 30:23, 42:27)
Najviac bodov: Carter 24, Raynaud 18 (11 doskokov), Westbrook 15 - Nesmith 29, Toppin 17, Jones 14
Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 120:106 (16:21, 29:24, 39:23, 36:38)
Najviac bodov: Dončič 31 (11 asistencií, 11 doskokov), Reaves 31, Ayton 14 (12 doskokov) - Edwards a Randle po 14, Dosunmu 13
