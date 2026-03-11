Nevýrazná Barcelona schýtava kritiku. V Anglicku pôsobila akoby prišla z dovolenky

Futbalisti FC Barcelona remizovali v utorňajšom úvodnom stretnutí osemfinále Ligy majstrov 2025/2026 na ihrisku anglického klubu Newcastle United 1:1.
Domáci viedli po zásahu z 86. minúty a o nerozhodný výsledok pred odvetou sa postaral v šiestej minúte nadstaveného času z pokutového kopu Lamine Yamal.
„Barca“ dosiahla rezultát, ktorý pred odvetou vyznieva sľubne, ale v St James' Parku pôsobila dojmom, akoby práve prišla z dovolenky.
„Ani fyzicky, ani mentálne tím nedáva viac,“ píše španielsky denník AS, a dodáva, že výsledok 1:1 je skôr šťastný dar než zásluha za výkon „Blaugranas“. Proti kvalitnejšiemu súperovi by Barca „vyšla zo zápasu vážne zranená,“ varuje španielsky denník.
VIDEO: Zostrih zápasu Newcastle - Barcelona
Zostava FCB utrpela otras absenciou Erica Garcíu, čo donútilo Ronalda Araúja hrať na pravej obrane. „Uruguajčan sa snažil, ale jeho návrat do Ligy majstrov len potvrdil, že obrana Barcelony je naďalej krehká,“ poznamenáva AS.
„Ak Araújo nebol najhorší, zvyšok tímu bol ešte horší.“ Lewandowski bol „topiaci sa muž,“ Raphinha „karikatúra strácajúca lopty“ a „Pedri padal k zemi už pri krivom pohľade súpera,“ dodáva AS ironicky.
Kouč anglického mužstva Eddie Howe pred stretnutím varoval, že jeho tím vybehne naplno. A tak aj Newcastle začal, pričom zatlačil Barcelonu na vlastnú polovicu.
„Domáci oslavovali každý rohový kop, akoby to bol gól,“ dodáva španielsky denník, ktorý upozornil, že Barca naťahovala čas pri vhadzovaniach a odkopoch od bránky. „Útok sa zredukoval takmer výlučne na Lamina Yamala. Ostatní akoby zmizli zo zápasu,“ konštatuje AS.
V druhej polovici sa situácia nezlepšila.
„Newcastle fyzicky dominoval. Každý súboj vyhrávali domáci a Barcelona „pôsobila úplne bezmocne. Spojenie medzi líniami zlyhávalo, pressing neexistoval a obrana bola chaotická. Barnes nakoniec skóroval zaslúžene po ďalšej katastrofálnej chybe obrany blaugranas,“ dodáva denník.
Len zázrak, penalta v 95. minúte premenená Laminom Yamalom, zabránila prehre. „Bola to jediná nádej pre tím, ktorý si nezaslúžil ani remízu,“ tvrdí AS. Konečný dojem je jasný - Barcelona „bola vystavená na milosť Newcastle a prežila skôr vďaka šťastiu než svojmu futbalu“.