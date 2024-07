Duplantis svoj svetový rekord neprekonal. Na olympiáde budem ešte lepší, hovorí

"Páči sa mi, ako sa veci vyvíjajú a viem, že o mesiac môžem byť ešte o toľko lepší na olympiádu," povedal Duplantis.

Na otázku, či bolo faktorom veterné počasie, odpovedal: "Pravdepodobne som potreboval len trochu viac priľnavosti, trochu viac hĺbky.

Je to veľmi ťažké a vyžaduje to odo mňa, aby som bol takmer dokonalý, aby som urobil svetový rekord.

Vrátim sa do Štokholmu, trochu potrénujem a potom, ak sa mi podarí postarať sa o to, aby som o mesiac vyhral olympiádu, tak to bude veľa vína a všetkých dobrých vecí, ktoré sa dajú získať tu v Paríži," dodal.