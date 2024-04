Sústredí sa na zlato, rekord by bol bonus. Duplantis priznal, ako sa pripravuje na OH

BRATISLAVA. Svetový rekordér v skoku o žrdi Armand Duplantis sa sústredí na olympijské zlato na tohtoročných hrách v Paríži a nový svetový rekord by bol bonusom.

"Len sa snažím dôverovať procesu, tréningu a veriť, že všetko je tam, kde má byť, a dúfam, že to bude v tom čase, keď príde olympijský čas," povedal a dodal: "Samozrejme, bude to trochu náročnejšie na spánok, pretože budete trochu viac nervózni."

"Najdôležitejšou vecou, s ktorou idem na olympiádu, je vždy vyhrať a zabezpečiť si zlatú medailu, a ak sa mi to podarí, potom sa budem pozerať ďalej, ale teraz sa skôr sústredíte na to, aby ste si najprv splnili svoju úlohu, než si odhryznete viac, ako dokážete prehrýzť," dodal.

"Samozrejme, sociálne médiá sú v súčasnosti pre každého športovca obrovské, je to miesto, kde môžete mať najväčší dosah na ľudí," povedal Duplantis, ktorý má na svojom instagramovom účte 547 000 sledovateľov.

"Pre mňa ako skokana o žrdi si myslím, že je to skvelá vec pre trochu viac výklenkový šport, snažiť sa osloviť čo najviac ľudí, aby to ľudia videli a dúfam, že to vyskúša viac ľudí."