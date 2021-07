Weiss mení Slovan, ale nie je kúzelník. Jeho syn je mimo slovenskej ligy

Slovenské futbalové tímy v pohárovej Európe výkonmi nepresvedčili, ale všetky tri postúpili do ďalšieho predkola. Ako to zvládli? Ktorí hráči prerástli úroveň slovenskej ligy? A čo by sa malo zmeniť v slovenskom futbale? „Nebojme sa v reprezentácii urobiť experiment aj s hráčom z domácej súťaže,“ tvrdí expert RTVS Peter Ďuriš. Vlani cez prvú prekážku európskych súťaží neprešiel Slovan, Žilina ani Ružomberok. Teraz tri slovenské mužstvá postúpili cez 1. predkolo. Ako to vnímate?

S postupmi môžeme byť spokojní. Teší všetkých fanúšikov. Ale všetci, čo rozumejú futbalu, vidia mnohé nedostatky. Treba si zanalyzovať jednotlivé výkony, najmä u súperov. Trnava si musí rozobrať oba zápasy, lebo jej výkon nebol na úrovni tých z jarnej časti.

Trnavčania v úvodnom zápase u maltského tímu FC Mosta prehrávali v 35. minúte 0:3. Odvtedy strelili potrebné štyri góly na postup. Ako to hodnotíte? Na Malte hráči Trnavy súpera výrazne podcenili. Dostali lacné góly po hrubých individuálnych chybách. Našťastie sa dvoma gólmi vrátili späť do zápasu (prehrali 2:3, pozn. red.). Nie však brilantným výkonom, ale tým, že maltský tím spĺňal minimálnu úroveň. Bola to malá blamáž, ktorú sme trochu prehliadali. Očakávali sme doma nielen postup, ale aj výkon hodný značky Spartaka.

Ten však opäť neprišiel. Prečo? Šesťdesiat minút mala Trnava hru pod kontrolou. Malťania nemali nič, keďže kvalitou možno neboli ani na úrovni druholigového slovenského tímu. Trnava strelila dva góly a mala ďalšie šance, aby uzavrela zápas a v pokoji ho dohrala. Bolo nepochopiteľné, čo sa dialo od 60. do 98. minúty. Ten výkon nespĺňal absolútne žiadne kritériá.

Peter Ďuriš hodnotí slovenské futbalové tímy v európskych pohároch. (Autor: TASR)

Čím si to vysvetľujete? Neobstojí argument o nervozite a strese. To na ihrisko nepatrí. Nervózni môžu byť tréneri, fanúšikovia, funkcionári, ale nie hráči. To, ako Trnava hrala posledných osem minút, keď ju maltský tím tlačil v pokutovom území, tak sa dnes nedohrávajú zápasy. Bolo tam dosť lídrov, aby hrali s loptou na súperovej polovici a predišli tlaku od poloprofesionálneho maltského tímu. Bol to suverénne najslabší súper z tímov, proti ktorým hrali slovenské kluby. Slovanisti zvládli domáci zápas so Shamrockom Rovers, hoci ich víťazstvo 2:0 mohlo byť výraznejšie. V odvete sa trápili a bojovali o postup do posledných minút. Zo všetkých slovenských tímov som sa najviac bál o postup Slovana. Nie preto, že by som neveril, akú má Slovan kvalitu. Prišiel tam najúspešnejší slovenský tréner Vladimír Weiss, ale mal veľmi málo času, aby sa tím zohral. Aj napriek tomu mužstvo už posunul dopredu.

V čom? Domáci zápas zvládli takticky výborne. Hráči urobil pokrok z fyzickej stránky. Na ihrisku jazdia oveľa viac ako počas jarnej časti za trénera Darka Milaniča. Vidím tam rukopis toho, čo chce tréner hrať. Slovan je na správnej ceste, ale ani Weiss nie je taký kúzelník, že dokáže zohrať nový tím za osem až desať týždňov. Bude potrebovať ešte čas, aby si všetko sadlo a našiel správny recept i zostavu. Po zranení Dávida Holmana dostala záloha menší úder. Ibrahim Rabiu však môže stred poľa vystužiť svojou kvalitou.

Futbalovosťou upútal v odvete Vladimír Weiss mladší, ktorý napokon strelil aj rozhodujúci postupový gól. Ako ho vnímate? Na Vladovi, ako jedinom, nebol vidieť žiadny strach či stres. Nič. Celý zápas hral svoj futbal. Keď je zdravý a má natrénované, je absolútne mimo slovenskej ligy. Dosahuje európsku úroveň. Doma síce zahodil veľkú šancu i penaltu, páčil sa mi nábehmi, nečakal na súpera, dostal sa za jeho chrbát. V odvete vyčnieval sebavedomím i kvalitou. Nervózni boli aj skúsení slovanisti, ktorí hrali o minimálne ďalších šesť zápasov v Európe. Akú úlohu to mohlo zohrať? Každý si je vedomý tohto zlyhania. Ale hráči musia myslieť inak, pozitívne. Musia hrať s čistou hlavou. Keď ste nervózny v hlave, zväzuje vám to nohy. Sú tréningoví hráči, ktorí sú nenormálni, ale prídu na obyčajný zápas pred fanúšikmi a nič z toho nedokážu. Výnimkou je Weiss. To čo urobí na tréningu, dovolí si aj v zápase. Aj keď po prvom ho mali ľudia za babráka, v druhom ukázal, že je medzinárodná extratrieda.

Žilinčania hrali doma proti FC Dili Gora atraktívne, sebavedomo a kvalitne. V odvete boli ustráchaní a pasívni. Ako je to možné? Doma hrali bravúrne smerom dopredu, predviedli krásne akcie a boli efektívni. Mali výborný koncept na to, ako byť úspešní. Gruzínci na to neboli prichystaní. Pri Žiline si treba uvedomiť, že je to stále juniorský tím, ktorý potrebuje zbierať skúsenosti. Ešte rok či dva budú potrebovať, aby sa dostali na úroveň tímu, ktorý je dozretý. Gruzínci doma ukázali, že to nebol jednoduchý súper a je skvelé, že Žiline vyšiel domáci zápas. A aj skúsenosti, ktoré získali po prehre sú neoceniteľné a môžu ich posunúť ďalej.

Dokáže slovenská liga pripraviť tímy na európske poháre? Slovenská liga s dvanástimi účastníkmi je veľká hlúposť. Treba porozmýšľať nad 10-člennou ligou. Úniu ligových klubov tvoria samotné kluby, tak je to trochu nereálne. Nikto sa nezamýšľa nad kvalitou ligy. Pomohlo by, keby aj slabšie tímy hrali štyri zápasy so Slovanom, Žilinou či Trnavou. Keď už máte desať tímov, veľa slabých tam nebude. Rozdelením na vrchnú a spodnú časť stráca liga atraktivitu. Doplácajú na to slabšie tímy, hrajú medzi sebou, záujem o futbal je nízky. Toto nie je správny model. Mali by sme ísť do kvality, desať tímov a štvorkolový systém je vyhovujúci.

Vidíte aj ďalšie problémy? Áno, prečo máme v lige tak málo slovenských hráčov? A prečo nevieme zabudovať mladíkov od osemnásť do dvadsaťjeden rokov? Výnimkou je Žilina, kde hrajú buď za áčko Fortuna ligu, za béčko druhú ligu alebo hrajú za U19. Majú veľkú minutáž, dozrievajú a idú rapídne hore. Čo ostatné kluby? Slovan má juniorku a aj iné tímy majú nejaké béčka, ale celkovo je veľký odliv mladých hráčov, ktorí nemajú kde hrať. A keď aj majú, nemajú z čoho žiť, lebo ich nemajú kluby ako zaplatiť. Priklonil by som sa k tomu, aby bola juniorská súťaž vo veku od 18 do 21 rokov, s troma staršími hráčmi. EURO nám ukázalo obraz súčasného futbalu. Len na Slovensku sa tvárime, že sa stále nič nedeje. V Žiline sú viacerí nádejní mladíci. V prvom zápase výrazne zaujal 19-ročný krídelník Adrián Kaprálik. Ako ho vnímate? Sledujem ho dlhodobo. Je to výnimočný futbalista, ktorý má parametre európskeho hráča. Mám informácie, že aj hlavu má upratanú. Je to výborný chalan. Keď bude zdravý, jeho kariéra je otvorená.

Adrián Kaprálik je nastavený na to, aby reprezentácii pomohol. Nemusíme čakať na to, kým prestúpi do Realu Madrid. Peter Ďuriš

V zápase 21-tky som navrhol Tomáša Suslova, aby šiel do seniorskej reprezentácie. A myslím si, že aj Kaprálik je nastavený na to, aby reprezentácii pomohol. Nemusíme čakať na to, kým prestúpi do Realu Madrid. Môžeme urobiť experiment aj so slovenským hráčom, ktorý sa pýtal už s Dávidom Hrnčárom. Mal by Kaprálik dostať šancu už na najbližšom reprezentačnom zraze na začiatku septembra? Keď bude mať túto výkonnosť, on do reprezentácie jednoducho patrí. To nie je otázka dňa, týždňa či mesiaca. On je celý rok na konštantnej výkonnosti, ktorá rastie. Odohral kvalitný zápas v dvadsaťjednotke proti Fínsku, teraz sa uviedol v pohári na medzinárodnej úrovni. Tento chlapec prerástol slovenskú ligu a je na trénerovi, aby si to všimol a nebál sa ho zaradiť. Na to potrebujete mať systém, schémy, ktoré hráč musí na zraze pochopiť. Len, keď to stále budeme odkladať, nikdy nezabudujeme mladých hráčov. Každá krajina má v tíme tínedžera.

Slovenské tímy v 2. predkole Liga majstrov: Slovan Bratislava – Young Boys Bern (prvý zápas 21. júla o 20.30) Európska konferenčná liga: Partizan Belehrad - DAC Dunajská Streda (prvý zápas 22. júla o 21.00) FC Apollon Limassol - MŠK Žilina (prvý zápas 22. júla o 19.00) FC Spartak Trnava – OSK Sepsi (prvý zápas 22. júla o 19.00)