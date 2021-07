V závere útočil aj maltský brankár. Bolo to hektické, uznal kouč Trnavy

Jubilejný gól

Malťania v Trnave v prvých troch minútach zahrali dva rohové kopy, ale potom už dominovali zverenci Michala Gašparíka.

Brankár hostí po štvrťhodine hry ešte chytil šancu Saymona Cabrala, no následne ho prekvapila strela Filipa Twardzika z diaľky. Bol to jubilejný 150. gól Spartaka v európskych pohároch.

Ak by bolo stále v platnosti pravidlo o góloch na ihriskách súpera, Trnave by stačilo aj víťazstvo 1:0, takto však potrebovala pridať ďalší gól. Podarilo sa jej to po prízemnom centri Cabrala, ktorý dorážal do siete Bamidele Yusuf.

Trnava bola v prvom polčase aktívnejšia, v súbojoch dôraznejšia i rýchlejšia. Mohla pridať aj ďalšie góly.