Nie sme na trhu, ale v Lige majstrov, hneval sa tréner Weiss

„Cieľ ešte splnený nie je. Cieľom je postup. Po výhre 2:0 to však máme vo vlastných rukách,“ naznačil Weiss na tlačovej konferencii.

Chvíľu sa handrkovali. Po chvíli mladší Strelec ustúpil skúsenejšiemu spoluhráčovi. Bral to ťažko. Weiss penaltu nepremenil. Obaja ihneď odišli z ihriska. So súpermi si nepodali ruky.

Po dvojgólovom víťazstve to však znášal jednoduchšie. Oveľa náročnejšie pocity prežíval po prvom polčase. S ním nebol spokojný.

„Vlado to zobral na seba, ale bohužiaľ, nedal. Nepoznám na svete hráča, ktorý by nechcel dať penaltu,“ povzdychol si tréner.

Na penaltu neurčil konkrétneho hráča. Dal iba pokyn - ak si niekto bude veriť, nech si loptu zoberie. Keď nie, nech sa pozrie na striedačku a on určí exekútora.

„To si zajtra na tréningu vysvetlíme. To by sa nemalo stávať. Nie sme na trhu, ale v Lige majstrov,“ hneval sa aj tréner Weiss.

„Bola to pozitívna kritika, čo si hráč môže dovoliť a čo si nesmie dovoliť. Je to dobrý a skromný chlapec. Urobil chybu, ospravedlnil sa. Prijal som to, viem odpúšťať,“ skonštatoval Weiss.

Následne upresnil, s čím mal brazílsky futbalista najväčšie ťažkosti.

„Niekedy vám agenti tak rozvŕtajú mozog a rozbijú hlavu, že to nie je ani pravda. Tie ponuky neboli akceptovateľné a bol úplne inde. Dnes je na zemi, chce tu hrať, mal som s ním dlhý rozhovor a toto bola najlepšia odpoveď,“ zdôraznil tréner Slovana.