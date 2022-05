Totálny debakel v slovenskom futbale. Dopomohli traja bratia

„Hostia majú problémy s kádrom a my sme boli naopak pri chuti. Darilo sa nám premieňať šance a skóre neustále narastalo. Radosť sa pozerať,“ po zápase povedal hrajúci tréner TJ Družstevník Popudinské Močidlany Igor Krchňavý.

POPUDINSKÉ MOČIDLANY. Na ihrisku to vyzeralo, akoby domáci hrali o päť líg vyššie. Súpera rozdrvili, totálne zdemolovali.

„Na nič podobné si nepamätajú ani najstarší fanúšikovia, ktorí majú cez osemdesiat rokov. Je to zápis do kroniky, aký tu ešte nebol,“ prezradil Krchňavý.

Už do prestávky bolo skóre 12:1. „Mohli sme streliť aj dvadsať gólov. Obrana hostí bola nesmierne deravá,“ dodal.

Debakel hostí udivuje o to viac, že šlo o zápas tabuľkových susedov. Predposledný tím hostil posledný.

„Som šťastný, že som takúto výhru mohol zažiť ako hráč. O to viac, že v jednom mužstve hrali so mnou obaja bratia Lukáš a Dávid, čo sa pre zranenia a pracovné povinnosti v poslednej dobe nevidí. Bol to pekný pocit,“ pousmial sa s tým, že na všetko sa pozerala hrdá mamina.