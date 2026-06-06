Černý získal domáci titul v chôdzi na 10 km, Černá si vylepšila kariérne maximum

Dominik Černý získal na MSR v Borskom Mikuláši titul v chôdzi na 10 km. Časom 42:39 min zaostal o 92 sekúnd za svojím osobným rekordom (41:07) z rovnakého dejiska spred troch rokov.
Celkovo v tejto disciplíne na 57. ročníku Záhoráckej dvadsiatky obsadil tretie miesto, zvíťazil Maďar Bence Venyercsán (39:54) pred krajanom Norbertom Tóthom (41:28).
Medzi ženami bola Slovenka Hana Černá druhá (47:05) za Grékyňou Christinou Papadopoulouovou (46:31).
„Dnes bolo mojou prioritou získať titul. Výkonnostne som sa odhadoval na výkon pod 43 minút, takže s časom 42:39 som spokojný. Na celkové víťazstvo som dnes nemal. Maďari nemali konkurenciu,“ uviedol Černý pre webstránku Slovenského atletického zväzu (SAZ).
Druhý zo Slovákov prišiel do cieľa celkovo piaty Michal Duda (45:31) a tretí bol interne Milan Rízek (51:17) na konci top 10.
Černá skresala tri sekundy z kariérneho maxima, ktoré predviedla 23. mája v španielskej A Coruni v rámci štartu v polmaratóne. Neradovala sa však z primátu na MSR, keďže z hostiteliek štartovala len sama.
Hlavnou disciplínou Záhoráckej dvadsiatky bol polmaratón, v ktorom v čase 1:25:15 h triumfoval Talian Massimo Stano, olympijský víťaz na 20 km v Tokiu 2021.
Stupne doplnili Japonec Kazuki Takahaši (1:25:45) a Turek Salih Korkmaz (1:27:19).
Medzi ženami na polmaratónskej vzdialenosti zabodovala Mexičanka Sofía Ramosová Rodríguezová (1:39:21), pred piatimi rokmi juniorská majsterka sveta na desiatke.