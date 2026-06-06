Americký šprintér a vicemajster sveta dostal ďalší dištanc. Oznámil, že chce ukončiť kariéru

Vicemajster sveta v behu na 100 metrov z roku 2022 Marvin Bracy dostal za ďalšie porušenie antidopingových pravidiel trest na 12 rokov.
V súčasnosti si tridsaťdvaročný americký šprintér odpykáva zákaz činnosti na 46 mesiacov, pretože mal pozitívny test na anaboliká a spočiatku maril vyšetrovanie.
Teraz dostal dištanc za porušenie povinnosti hlásiť miesto pobytu pre prípadné kontroly. Po vynesení trestu agentúre USADA oznámil, že sa chystá ukončiť kariéru.
Bracy okrem striebra zo stovky bol pred štyrmi rokmi na šampionáte v Eugene aj členom striebornej šprintérskej štafety.
Už v roku 2014 sa stal halovým vicemajstrom sveta na šesťdesiatke a o osem rokov neskôr získal na tejto trati bronz.