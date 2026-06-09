Zapletalovej útok na diamantový hetrik a Pohánková v Holandsku. Športový program na dnes (10. jún)

Športový program na stredu, 10. júna
Futbal
- 1:00 Saudská Arábia - Senegal, prípravný zápas
- 3:00 Argentína - Island, prípravný zápas
- 3:00 Irak - Venezuela, prípravný zápas
- 21:45 Portugalsko - Nigéria, prípravný zápas
- 22:00 Anglicko - Kostarika, prípravný zápas
- 22:00 Bolívia - Alžírsko, prípravný zápas
- 9:00 TK MŠK Žilina, NL - začiatok letnej prípravy
- 15:00 Dukla Banská Bystrica, NL - začiatok letných prípravy
- 14:45 TK AS Trenčín pred štartom letnej prípravy na nový ročník Niké ligy
Tenis
- Turnaj WTA v Londýne a v Hertogenboschi
- Turnaj ATP v Hertogenboschi a Stuttgarte
- 10:30 challenger Bratislava Open 2026
Hokej
- 2:00 Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes, finále NHL /stav série: 2:1/
Cestná cyklistika
- 11:50 Le Puy-en-Velay - Montrond-les-Bains (167,4 km), 4. etapa Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Atletika
- 18:40 míting Diamantovej ligy /účasť SR/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: streda, 10. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.