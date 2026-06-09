Zapletalovej útok na diamantový hetrik a Pohánková v Holandsku. Športový program na dnes (10. jún)

Emma Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Ríme 2026.
Emma Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Ríme 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|10. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 10. júna. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 10. júna

Futbal

  • 1:00 Saudská Arábia - Senegal, prípravný zápas 
  • 3:00 Argentína - Island, prípravný zápas
  • 3:00 Irak - Venezuela, prípravný zápas 
  • 21:45 Portugalsko - Nigéria, prípravný zápas 
  • 22:00 Anglicko - Kostarika, prípravný zápas 
  • 22:00 Bolívia - Alžírsko, prípravný zápas
     
  • 9:00 TK MŠK Žilina, NL - začiatok letnej prípravy
  • 15:00 Dukla Banská Bystrica, NL - začiatok letných prípravy
  • 14:45 TK AS Trenčín pred štartom letnej prípravy na nový ročník Niké ligy          

Tenis

  • Turnaj WTA v Londýne a v Hertogenboschi
  • Turnaj ATP v Hertogenboschi a Stuttgarte

  • 10:30 challenger Bratislava Open 2026

Hokej

  • 2:00 Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes, finále NHL /stav série: 2:1/

Cestná cyklistika

  • 11:50 Le Puy-en-Velay - Montrond-les-Bains (167,4 km), 4. etapa Tour Auvergne-Rhône-Alpes 

Atletika

TV program: streda, 10. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Emma Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Ríme 2026.
    Emma Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Ríme 2026.
    Zapletalovej útok na diamantový hetrik a Pohánková v Holandsku. Športový program na dnes (10. jún)
    dnes 00:00
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