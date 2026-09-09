Viac súťaží, peňazí a miliardy divákov. Už nie sme letný šport, hovorí prezident Svetovej atletiky

Svetová atletika je na vzostupe, ukázala analytická správa za rok 2025 zverejnená na webovej stránke Svetovej atletiky.
Medzinárodnej federácii rastú príjmy, zvyšuje sa počet súťaží a pozitívny je aj globálny záujem divákov.
Z toho by mohli ťažiť aj športovci. V olympijskom cykle 2024 až 2028 im Svetová atletika plánuje vyplatiť na prémiách 50 miliónov dolárov.
Príjmy Svetovej atletiky vlani medziročne vzrástli o 15 percent na 69,2 milióna dolárov. Po celom svete sa uskutočnilo viac ako 9 000 oficiálnych súťaží, zatiaľ čo v roku 2024 ich bolo 7 791.
Coe: Už nie sme letný šport
Do rôznych úrovní Kontinentálnej tour bolo zaradených 262 mítingov, čo je o 15 viac ako o rok skôr. Vďaka tomu majú atléti viac príležitostí súťažiť v blízkosti svojich domovov a získavať body do svetového rebríčka.
Atletické súťaže sa navyše konajú prakticky počas celého roka. „Už nie sme letný šport, ktorý pokrýva len niekoľko mesiacov,“ poznamenal prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe.
Vlani sa uskutočnili tri globálne podujatia – halové majstrovstvá sveta v Nan-ťingu, štafetové podujatie World Relays v ďalšom čínskom meste Kuang-čou a predovšetkým majstrovstvá sveta pod holým nebom v Tokiu.
Na svetovom šampionáte pod holým nebom sa medzi najlepšiu osmičku prebojovali atléti z 84 krajín.
Ide o nevídanú globálnu stopu
„Majstrovstvá sveta v Tokiu ukázali, aký veľký dosah máme. Je to výnimočné číslo, najväčšie v histórii, a vďaka tomu sa odlišujeme od ostatných športov. Ide o nevídanú globálnu stopu,“ povedal Coe.
Tešiť ho mohol aj záujem fanúšikov o vrcholné podujatia. Na majstrovstvách sveta v Číne bola vypredaná hala pre 12 000 divákov, štafety prilákali na tribúny takmer 37 000 návštevníkov a vyvrcholenie sezóny v Tokiu sledovalo priamo na mieste celkovo 619 288 ľudí.
Ide o tretiu najvyššiu návštevnosť v histórii po Pekingu 2015 a Londýne 2017. V televízii alebo prostredníctvom digitálnych kanálov sledovalo tieto podujatia spolu 1,35 miliardy divákov v 234 krajinách.
Celkovo sa odvysielalo približne 4 500 hodín obsahu, čo predstavuje takmer pol roka. Organizovanie majstrovstiev sa organizátorom finančne vypláca, uviedla Svetová atletika.
V priemere za každý investovaný dolár vlani získali štvornásobok, v prípade Tokia až päťnásobok.
Časť príjmov plánuje medzinárodná federácia vyplatiť športovcom. V aktuálnom olympijskom cykle by medzi nich mala rozdeliť 50 miliónov dolárov.
Vlajkovou loďou tohto prístupu je nový ultimátny šampionát, ktorý sa uskutoční od piatka do nedele v Budapešti.
Počas troch večerných blokov sa elitní atléti stretnú o čo najväčší podiel z desiatich miliónov dolárov.
Víťaz každej individuálnej disciplíny dostane 150 000 dolárov. Nikto z účastníkov neodíde naprázdno.