Bolt ľutuje, že zmeškal miliónové odmeny: Myslím si, že je to dobré pre šport

Usain Bolt počas svojej kariéry získal 19 titulov na olympijských hrách a majstrovstvách sveta, no priznal, že by si želal, aby boli finančné odmeny pripravované na nových Ultimátnych MS v atletike 2026 k dispozícii už v časoch, keď sám súťažil.
Na premiérovom podujatí, ktoré sa začne v piatok v Budapešti, sa medzi atlétov rozdelí celkovo desať miliónov dolárov, pričom víťaz individuálnej disciplíny získa 150-tisíc dolárov.
Bolt počas kariéry zarábal veľké sumy najmä prostredníctvom štartovného a sponzorských kontraktov, nie finančných odmien za výsledky na dráhe.
Na olympijských hrách v rokoch 2008, 2012 a 2016 získal zakaždým zlato v behoch na 100 a 200 metrov a pridal dve prvenstvá v štafete na 4x 100 metrov.
Na majstrovstvách sveta získal v rokoch 2009 až 2015 zlato na 100, 200 a 4x 100 metrov s výnimkou stovky v roku 2011, keď ho diskvalifikovali za predčasný štart.
Štyridsaťročný Jamajčan je dodnes držiteľom svetových rekordov na 100 (9,58) aj 200 metrov (19,19).
Bolt ukončil kariéru na majstrovstvách sveta v Londýne v roku 2017. Teraz sa stal ambasádorom premiérového Ultimate Championship, ktorý prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe vytvoril ako vyvrcholenie sezóny v roku, keď sa nekonajú olympijské hry ani majstrovstvá sveta.
Mrzí ma, že sa to deje až teraz
„Bol som rád, keď mi Seb vysvetlil, čo pripravujeme. Vôbec som nemusel premýšľať nad tým, či sa do toho zapojím,“ povedal Bolt o podujatí, ktoré ponúkne 28 disciplín v rýchlom formáte prispôsobenom aj televíznemu vysielaniu.
„Mrzí ma, že sa to deje až teraz! Ale tak to jednoducho je. Som tu, aby som si to užil, propagoval to a dal svetu vedieť, že atletika tu zostáva.
Budeme naďalej tlačiť na jej rozvoj a posúvať tento šport k väčším a lepším veciam. Som rád, že môžem byť jeho súčasťou, a bude to skvelé,“ pokračoval.
Najväčšiu pozornosť púta finančné ohodnotenie. Ultimate Championship ponúkne celkový fond desať miliónov dolárov a víťaz individuálnej disciplíny dostane 150-tisíc. Šprintér, ktorý by v Budapešti vyhral stovku, dvojstovku aj štafetu, by si tak prišiel na výrazne vysokú sumu.
Bolt priznal, že sa o nových odmenách rozprával aj so svojím niekdajším jamajským reprezentačným kolegom Asafom Powellom.
O tieto finančné odmeny sme prišli
„Predtým, ako som sem prišiel, som sa rozprával s Asafom. Hovorili sme presne o tom istom. Panebože, o tieto finančné odmeny sme prišli!“ povedal.
„Vyhral som niekoľko šampionátov a stále sa to ani nepribližuje všetkým tým peniazom. Je to teda veľká vec. Myslím si, že je to dobré pre šport a motivuje to atlétov, aby sem prišli, vydali zo seba maximum, nastúpili a boli pripravení,“ pokračoval.
Podľa Bolta treba atletiku vnímať aj ako povolanie. „Je to pre nás práca. Toto robíme. Takže ma mrzí, že som o to prišiel, ale teším sa za atlétov,“ povedal.
Jamajčan podporil aj rozhodnutie Svetovej atletiky udeľovať finančné odmeny atletickým olympijským víťazom. Tento krok Sebastiana Coea na OH 2024 v Paríži vyvolal kritiku v časti Medzinárodného olympijského výboru.
Športovci by mali byť odmeňovaní
„Olympijským hrám prikladáme obrovskú váhu. Úplne súhlasím s tým, že športovci by mali byť za to, čo robia, odmeňovaní,“ povedal Bolt. „Je to práca. Áno, súťažíte za svoju krajinu, ale dávate do toho svoje telo.“
Bolt zároveň tvrdí, že ak by ešte aktívne súťažil, Ultimate Championship by preňho mal podobnú váhu ako olympijské hry či majstrovstvá sveta.
„Ak ste sledovali moju kariéru, viete, že presne o tomto som bol. Pre mňa bolo dôležité súťažiť proti najlepším. Vždy som sa ukázal, keď na tom záležalo,“ povedal.
„Teším sa, pretože na Ultimate Championship viete, že tých 16 ľudí, ktorí nastúpia, patrí medzi najlepších na svete bez ohľadu na disciplínu.
Žijem pre takéto chvíle, žijem pre súťaženie, je to niečo, o čo som sa vždy usiloval. Určite by som sa na to preto pozeral ako na podujatie rovnako veľké ako olympijské hry či majstrovstvá sveta,“ dodal Bolt.