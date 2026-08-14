ONLINE: 5. deň na ME v atletike 2026 dnes, večerný program LIVE.

ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, dnes pokračujú piatym dňom.
Piatkový večer je nabitý finálovými disciplínami, slovenské zastúpenie v ňom nebude.
Blok otvorí o 20:35 vrh guľou v rámci sedemboja žien, o desať minút neskôr nasleduje finále žien v behu na 10 000 metrov.
Technické disciplíny prídu na rad o 21:00, keď o medaily zabojujú výškari, a o 21:30 sa k nim pridajú diskárky. O 21:40 je na programe finále mužov na 400 metrov cez prekážky.
Záver večera patrí šprintérskym a bežeckým finále. O 21:55 sa beží dvestovka žien v sedemboji, o 22:25 finále dvestovky mužov a program uzavrie o 22:46 finále žien na 800 metrov.
Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ME v atletike 2026 (5. deň, Birmingham, večerný program, výsledky, piatok, naživo)
20:35 Sedmiboj, vrh koulí (Tkáčová)
20:45 10000m žen, finále
21:00 Skok do výšky mužů, finále
21:30 Hod diskem žen, finále
21:40 400m překážek mužů, finále
21:55 Sedmiboj, 200m (Tkáčová)
22:25 200m mužů, finále
22:46 800m žen, finále
20:35 Sedmiboj, vrh koulí (Tkáčová)
20:45 10000m žen, finále
21:00 Skok do výšky mužů, finále
21:30 Hod diskem žen, finále
21:40 400m překážek mužů, finále
21:55 Sedmiboj, 200m (Tkáčová)
22:25 200m mužů, finále
22:46 800m žen, finále
Jedinou českou zástupkyní večera bude právě Tkáčová. Ve 20:35 ji čeká vrh koulí a ve 21:55 závěrečná disciplína prvního dne, běh na 200 metrů. V souboji o úspěch se pokusí držet kontakt s hlavními favoritkami, mezi něž patří Katarina Johnsonová-Thompsonová, Annik Kälinová, Emma Oosterwegelová, Sofie Dokterová či Kate O’Connorová.
První medaile večera se začnou rozdělovat ve 20:45 v běhu žen na 10 000 metrů. Nadia Battoclettiová už v Birminghamu ovládla pětku a nyní může podruhé za sebou získat evropské zlato na obou nejdelších dráhových tratích. Její historický útok se pokusí zastavit především Eilish McColganová, Megan Keithová a Klara Lukanová.
Od 21:00 bude probíhat finále výškařů. Největší pozornost přitahuje obhájce titulu Gianmarco Tamberi, jenž v kvalifikaci překonal 223 centimetrů. Itala vyzvou především Ukrajinec Oleh Doroščuk, Matteo Sioli nebo domácí dvojice Joel Clarke-Khan a Kimani Jack. Českému triu se do finále postoupit nepodařilo – Jan Štefela skončil těsně pod postupovou čarou, vyřazeni byli také Matyáš Čudlý a Marek Bahník.
Ve 21:30 začne finále diskařek. Nejlepší kvalifikační výkon předvedla Vanessa Kamgaová hodem dlouhým 64,65 metru, výraznými favoritkami však zůstávají také úřadující vicemistryně světa Jorinde van Klinkenová, její nizozemská kolegyně Alida van Daalenová či Němka Shanice Craftová. Obhájkyně titulu Sandra Elkasevičová v Birminghamu nestartuje.
Jedna z největších hvězd celého šampionátu se představí ve 21:40. Světový rekordman Karsten Warholm zaútočí na čtvrtý evropský titul za sebou, v semifinále ovšem nebyl nejrychlejší. Časem 47,81 sekundy a švédským rekordem ho předčil Oskar Edlund. Do finále prošli také Emil Agyekum, Alessandro Sibilio, Owe Fischer-Breiholz či Slovinec Matic Ian Guček.
Ve 22:25 přijde na řadu finále mužské dvoustovky. Nejrychlejší semifinále zaběhl Owen Ansah, jenž výkonem 20,04 sekundy vyrovnal evropské maximum sezony. Jen o setinu pomalejší byl domácí Zharnel Hughes. Nechybějí ani obhájce titulu Timothé Mumenthaler, Eseosa Desalu nebo William Reais.
Vyvrcholení celého večera nabídne ve 22:46 osmistovka žen. Olympijská vítězka Keely Hodgkinsonová zvládla semifinále suverénně za 1:57,38, ve finále ji však čeká mimořádně nebezpečná Audrey Werrová. Švýcarka v semifinále upadla a původně doběhla poslední, po rozhodnutí rozhodčích však byla do boje o medaile dodatečně zařazena. Ve startovní listině jsou rovněž Jemma Reekieová, Eloisa Coirová a někdejší královna překážkové čtvrtky Femke Broeders-Bolová.