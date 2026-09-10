Bude Zapletalová majsterka sveta? Čo sú Ultimátne MS v atletike (otázky a odpovede)

Bude to skutočný atletický šampionát alebo skôr lukratívna šou?
Atletická sezóna vyvrcholí v závere tohto týždňa premiérou podujatia s názvom Ultimátne majstrovstvá sveta, ktoré odštartujú v Budapešti v piatok, 11. septembra.
Niektorí atléti preň dokonca oželeli účasť na finále Diamantovej ligy v Bruseli. Čo ich v Budapešti čaká?
Pozrite si otázky a odpovede k víkendovému podujatiu.
Čo sú Ultimátne atletické majstrovstvá sveta?
Celým názvom World Athletics Ultimate Championship je trojdňová súťaž s najlepšími atlétmi na svete, ktorú organizuje Svetová atletika (World Athletics). Víťazi sa podľa organizátorov stanú „ultimátnymi šampiónmi“.
Celé podujatie trvá len tri dni, má obmedzený počet disciplín aj účastníkov.
Nie sú to klasické majstrovstvá sveta v atletike, ktoré sa konajú každé dva roky. Tie boli naposledy v roku 2025 v Tokiu a v roku 2027 budú v Pekingu.
Kde sa Ultimátne MS konajú?
V Budapešti v Národnom atletickom centre (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ). Štadión postavili pre majstrovstvá sveta 2023 v atletike. Výstavba stála 246 miliárd forintov (675 miliónov eur), čo z neho robí najdrahší maďarský športový stánok v histórii.
Pre porovnanie, náklady na výstavbu Puskásovej Arény sa vyšplhali na 150 miliárd forintov (vyše 400 miliónov eur). Od 27. marca 2026 nesie štadión meno olympijského víťaza v hode kladivom z Mexico City 1968 Gyulu Zsivotzkeho. Kapacita hľadiska je 15 000 miest, ale s mobilnými tribúnami môže dosiahnuť až 35 000 miest.
Kedy sa podujatie uskutoční?
Počas troch večerov, 11. až 13. septembra. V piatok od 19:00 do 22:00, v sobotu a nedeľu od 18:00 do 21:00.
Prečo podujatie vzniklo?
V roku 2026 nie sú na programe atletické majstrovstvá sveta ani letné olympijské hry. Vedenie Svetovej atletiky argumentuje, že chcelo divákom ponúknuť ďalšie podujatie, kde si sily zmerajú najlepší atléti na svete. Ultimátne MS plánuje usporiadať každé dva roky.
V akých disciplínach sa bude súťažiť?
Muži aj ženy budú súťažiť v 13 disciplínach - beh na 100, 200, 400, 800, 1500 a 5000 metrov, behy na 110 (pri ženách 100) a 400 metrov cez prekážky, zmiešané štafety na 100 a 400 metrov, skok do výšky, skok do diaľky, skok o žrdi, trojskok (iba ženy), hod oštepom a hod kladivom (iba muži).
Akým spôsobom sa bude súťažiť?
V dráhových disciplínach (okrem behu na 1500 a 5000 metrov) budú na programe semifinálové a finálové behy, v technických priamo finále, kde prvé dva pokusy bude mať všetkých osem atlétov, tretí šiesti a štvrtý len štyria.
Ako vyberali účastníkov Ultimátnych MS?
Organizátori sa pýšia tým, že na podujatie pozvali len najlepších z najlepších.
Miestenku získalo: 26 olympijských šampiónov z Paríža 2024, 26 majstrov sveta z Tokia 2025, 25 víťazov Diamantovej ligy zo sezóny 2026, ďalší atléti na základe poradia vo svetovom rebríčku a ďalší športovci na základe špeciálnej pozvánky.
Koľko atlétov bude na podujatí štartovať?
Organizátori avizujú 381 športovcov zo 65 krajín.
Ktorí slovenskí atléti budú v Budapešti štartovať?
Slovensko bude na podujatí zastupovať jediná športovkyňa. Emma Zapletalová sa kvalifikovala ako prvá žena svetového rebríčka v disciplíne 400 metrov cez prekážky.
Kedy bude súťažiť Emma Zapletalová?
Semifinále ženského behu na 400 metrov prekážok je na programe v sobotu, 12. septembra, o 18:46. Finále v nedeľu, 13. septembra, od 18:08.
Aké šance má Zapletalová v Budapešti?
Emma Zapletalová má za sebou výbornú sezónu a v Budapešti bude patriť k hlavným favoritkám na víťazstvo. V Dauhe zabehla 19. júna osobný a slovenský rekord 52,30.
Z účastníčok Ultimátnych MS v disciplíne 400 m cez prekážky bežala v tejto sezóne rýchlejšie iba Američanka Anna Cockrellová - 52,13 na augustovom mítingu Diamantovej ligy v Zürichu.
Tieto dve pretekárky súperili o prvenstvo aj minulý týždeň vo finále Diamantovej ligy v Bruseli. Zvíťazila Američanka (53,01), Zapletalová bola tesne druhá (53,10), ale vo finiši sa na svoju súperku doťahovala.
Aj keď má podujatie v názve "majstrovstvá sveta", Zapletalová sa vyjadrila jasne: "Ak vyhrám, za majsterku sveta sa považovať nebudem."
Ktoré atletické hviezdy sa predstavia na podujatí?
Mondo Duplantis (skok o žrdi), Josh Kerr, Jakob Ingebrigtsen a Cole Hocker (beh na 1500 metrov), Femke Broedersová-Bolová, Keely Hodgkinsonová (beh na 800 metrov), Ja'Kobe Tharp (110 metrov prekážok), Kenny Bednarek (beh na 100 a 200 metrov), Gianmarco Tamberi (skok do výšky), Jaroslava Mahučichová (skok do výšky) a ďalší.
Ktoré veľké mená budú chýbať?
Z rôznych dôvodov v Budapešti nebude súťažiť šprintér Noah Lyles, olympijská šampiónka v skoku do diaľky Tara Davisová-Woodhallová či majsterka sveta v behu na 800 m z Tokia Lilian Odiraová.
Aké finančné prémie sú pripravené pre víťazov disciplín?
Finančné ohodnotenie na Ultimátnych MS je v atletickom svete výnimočné. Na prémiách sa rozdelí celkovo 10 miliónov dolárov, pričom víťazi individuálnych disciplín zinkasujú po 150-tisíc dolárov, víťazi štafiet 80-tisíc.
Polepší si každý účastník. Druhé miesto v individuálnych podujatiach je ocenené prémiou 75-tisíc, tretie miesto 40-tisíc dolárov. Aj športovec na 16. mieste si zarobí a to dve tisíc dolárov.
Víťazi nedostanú medaily, ale špeciálnu trofej so zlatou hviezdou. Skompletizujú ju vložením náramku, ktorý dostane každý súťažiaci.
Kde sa dajú Ultimátne MS sledovať?
Slovenským vysielateľom bude STVR na programovej stanici Šport.
Čo sa nepáči kritikom podujatia?
Popri veľkých očakávaniach z novinky sa objavili aj negatívne ohlasy. Kritikom sa nepozdáva najmä formát navrhnutý pre televíziu, ktorý ignoruje viacero disciplín a športovcov. V programe chýba vrh guľou či hod diskom, beh na 3000 m cez prekážky. V trojskoku súťažia len ženy a v hode kladivom naopak iba muži.