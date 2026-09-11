Red Bull privítal Hancka vo svojej stajni. Pózoval s Verstappenom aj pneumatikami

Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko so svojím spoluhráčom Janom Oblakom zavítali do stajne tímu formuly 1 Red Bull Racing.
Dvojica hráčov Atletica Madrid sa pred Veľkou cenou Španielska stretla v paddocku Madringu aj s Holanďanom Maxom Verstappenom.
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Na jednej fotografii pózuje Hancko po boku slovinského brankára Oblaka, pričom obaja majú v rukách pneumatiky Pirelli.
Oblak má na sebe tričko madridského klubu, zatiaľ čo Hancko je oblečený vo farbách rakúskej stajne.
Dvojica sa stretla aj so štvornásobným majstrom sveta Verstappenom, pričom Red Bull na svojom oficiálnom Instagrame napísal: „Vítame dve hviezdy Atletica Madrid v našej garáži.“
Red Bull je od januára 2025 oficiálny partnerom „Los Colchoneros“.