    Red Bull privítal Hancka vo svojej stajni. Pózoval s Verstappenom aj pneumatikami

    David Hancko, Max Verstappen a Jan Oblak v stajni Red Bullu.
    David Hancko, Max Verstappen a Jan Oblak v stajni Red Bullu. (Autor: Instagram/Red Bull Racing)
    TASR|11. sep 2026 o 18:51
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    Hancko bol oblečený vo farbách rakúskej stajne.

    Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko so svojím spoluhráčom Janom Oblakom zavítali do stajne tímu formuly 1 Red Bull Racing.

    Dvojica hráčov Atletica Madrid sa pred Veľkou cenou Španielska stretla v paddocku Madringu aj s Holanďanom Maxom Verstappenom.

    Na jednej fotografii pózuje Hancko po boku slovinského brankára Oblaka, pričom obaja majú v rukách pneumatiky Pirelli.

    Oblak má na sebe tričko madridského klubu, zatiaľ čo Hancko je oblečený vo farbách rakúskej stajne.

    Dvojica sa stretla aj so štvornásobným majstrom sveta Verstappenom, pričom Red Bull na svojom oficiálnom Instagrame napísal: „Vítame dve hviezdy Atletica Madrid v našej garáži.“

    Red Bull je od januára 2025 oficiálny partnerom „Los Colchoneros“.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    David Hancko, Max Verstappen a Jan Oblak v stajni Red Bullu.
    David Hancko, Max Verstappen a Jan Oblak v stajni Red Bullu.
    Red Bull privítal Hancka vo svojej stajni. Pózoval s Verstappenom aj pneumatikami
    dnes 18:51
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