Grigar musel bojovať do poslednej bránky, útok Slovinca však očakával

PARÍŽ. Slovenský kajakár Jakub Grigar bojoval o priamy postup do olympijskej eliminácie na OH 2024 kajak krosu do poslednej bránky.

V sobotu obsadil druhé miesto v ôsmej jazde a v závere kanála zviedol súboj so Slovincom Petrom Kauzerom. Grigar sa predstaví v prvom kole eliminácie v nedeľu.