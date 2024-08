Tréner Schmiedlovej: Na Kaju som neskutočne hrdý, lepšiu zverenkyňu som ešte nemal

PARÍŽ. Pre Ladislava Simona je Anna Karolína Schmiedlová najlepší zverenec, akého kedy mal. Tréner slovenskej tenistky, ktorá na olympijskom turnaji v Paríži získala 4. miesto v dvojhre, si z Francúzska odniesol viacero zážitkov a to nielen športových.

Pre TASR uviedol, že úspech pod piatimi kruhmi si veľmi váži a na Schmiedlovú je neskutočne hrdý. Program a výsledky - Letná olympiáda Paríž 2024 Dvadsaťdeväťročná Slovenka ukončila turnaj na dvorcoch v Roland Garros prehrou s Poľkou Igou Swiatekovou.

Po hladkej prehre 2:6 a 1:6 v dueli o bronz však nebol jej tréner veľmi sklamaný. "Hrať proti svetovej jednotke na tomto kurte je veľmi náročné. Ona tu odohrala určite aspoň 30 zápasov a niekoľko desiatok tréningov. Tieto hviezdy tu vždy môžu aj trénovať počas turnaja, my sa sem dostaneme jedine vtedy, keď tu máme zápas a potom na 30 minút pred zápasom. Jednoducho to je veľmi veľký rozdiel. Na druhej strane kurtu bola ohromná kvalita, vy viete, že musíte ísť na úplnú hranu, na riziko, tlačiť to k čiaram, ale aj tak vás proste niektoré momenty nepustia. Ale skúsenosť je k nezaplateniu. Takže to sa dá naozaj len tým, že by bola Kaja veľmi vysoko v rebríčku, aby sa stretávala veľmi často s týmito hráčkami a hrávali na takýchto veľkých dvorcoch. Naozaj je to proste iné. Kto si to nezažije, nemôže to pochopiť, ale ja môžem len povedať, že som na svoju zverenkyňu neskutočne hrdý."

Slovenská tenistka zdolala v Paríži postupne Britku Katie Boulterovú, Beatriz Haddadovú Maiovú z Brazílie a Talianku Jasmine Paoliniovú. Vo štvrťfinále triumfovala nad Češkou Barborou Krejčíkovou. Potom prišla semifinálová prehra s Donnou Vekičovou z Chorvátska a napokon so Swiatekovou. "Keby sme povedali pred turnajom, že sem ideme skúsiť zabojovať o medailu, tak by nás asi všetci vysmiali, že sme sa zbláznili. Ja rozumiem tomu nadšeniu a tým gratuláciám pred tými poslednými dvoma zápasmi, ale to vytvorí tlak, že si to začneme aj my uvedomovať, že to je niekde blízko. Ale ja si myslím, že pred semifinále tá medaila bola rovnako ďaleko ako v druhom, alebo treťom kole. Lebo tam boli len samé hviezdne súperky. Nejaká šanca tam bola, napríklad Vekičová sa možno mohla zdať, že bude unavená, ale nakoniec nebola. Kaja tým, že prežila klinickú smrť v tom predošlom zápase, tak hrala fantasticky. Ja som si to preberal celú noc v hlave, do štvrtej som bol hore a hľadal som nejaké chyby. Ale myslím si, že hlavný rozdiel bol v tom, že Vekičová hrala veľmi agresívne a Kaja sa ani nedostala k svojej hre," dodal Simon.

Štyridsaťosemročný kouč má za sebou prvú olympiádu, pred jej štartom nevedel, čo ho čaká. Z Paríža si však odniesol mimoriadne zážitky. "Obrovské zážitky po olympijskej stránke. Celkovo som od olympiády nemal nejaké očakávania, ale veľmi ma to milo prekvapilo. Olympijská dedina bola krásna a to, ako sa športovci k sebe správali, to je príklad pre celý svet. Tam bolo cítiť súdržnosť a ľudia sa tam správali naozaj k sebe veľmi pekne. A z tenisového hľadiska, išli sme s tým, že budeme vďační za každý zápas, ktorý tu Kaja vyhrá. Nakoniec sa podarilo to, čo sa podarilo, takže bol by som veľmi neskromný, keby som povedal, že je to pre mňa sklamanie, že sme prehrali v semifinále. Je to úžasné a je to paradox, že na olympiáde spravíte veľký úspech a v podstate odchádzate s dvoma prehrami, čo keby ste boli v semifinále grandslamu, tak prehráte semifinále a poviete, že to je fantázia, že to je úžasný úspech a idete domov. V podstate ste šťastný. Tuto je tam tá vec, že ste boli jeden zápas od medaile, visela veľmi vysoko. Ale jednoducho tam boli príliš ťažké súperky, Kaja mala v hlave to, že ak prehrá s Vekičovou, tak o tretie miesto hrá proti Swiatekovej, čo je takmer nezdolateľná prekážka. Takže aj to trošku ovplyvnilo jej psychiku, ale musíme byť veľmi spokojní a šťastní, že sa toto podarilo," povedal pre TASR.

Simon verí, že vďaka tomuto úspechu sa tenis na Slovensku opäť pozdvihne. "Pevne verím, že to pozeralo hlavne veľmi veľa detí a že ich to namotivuje. Nech vedia, že má význam robiť tento šport, aj keď je to náročné pre rodičov, stojí to veľmi veľa času, treba mať talent a veľa úsilia, veľa pracovať. Nám pred semifinále prišlo neuveriteľné množstvo správ, to začne určite nahlodávať premýšľanie, ale to je dobre, však šport je o tlaku, to je privilégium dostať sa do semifinále a mať ten tlak. Ja som rád za to, že sme sa dostali do tejto situácie." V Paríži sa o zlato v ženskej dvojhre pobije Vekičová s Číňankou Čchin-wen Čeng. Podľa Simona sú šance oboch tenistiek vyrovnané.