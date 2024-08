Ukázala odhodlanie. Gajanová do finále? Má na to, myslí si prezident zväzu

"Osobák" slovenskej bežkyne v hodnote 1:58,78 minúty, ktorý je len stotinu pred tohtoročným maximom z ME v Ríme, by stačil na tokijských hrách na miestenku do finále.

"Bude to veľmi ťažké, pretože tie pretekárky sú naozaj vynikajúce, ale určite na to má schopnosti. Zároveň si myslím, že je vyzretá už aj mentálne," povedal prezident SAZ.

Gajanová získala druhým najlepším časom v kariére tento rok striebro na kontinentálnom šampionáte, "osobák" jej vlani zaistil olympijskú miestenku na mítingu World Athletics Continental Tour vo švajčiarskej Bellinzone.

Prípadná finálová účasť pod piatimi kruhmi by mala podľa Korčoka väčšiu hodnotu, ako titul európskej vicemajsterky:

"Určite by to bol malý zázrak, je to porovnateľné možno s víťazstvom na majstrovstvách Európy. Už len to, že je v semifinále, je však veľmi dobrá správa pre slovenskú atletiku, aj pre ňu samotnú a myslím si, že sa môže pobiť o najvyššie priečky."

V piatok bola na Stade de France v akcii aj šprintérka Viktória Forsterová. Tá síce z rozbehu nepostúpila, no hladká stovka je len jej vedľajšia disciplína.