Prvá letná posila Trnavy sa teší na Európu. Prichádza stredopoliar z Prešova

Futbalový klub FC Spartak Trnava angažoval pred štartom letnej prípravy slovenského stredopoliara Romana Begalu.
Ten naposledy pôsobil v Prešove, do Trnavy prichádza po ukončení kontraktu s Tatranom ako voľný hráč. S vedením Spartaka podpísal trojročnú zmluvu.
„Som veľmi šťastný, že tu môžem byť. Tá ponuka ma oslovila hneď a som rád, že môžem byť v takom veľkom klube akým je Spartak Trnava.
Rokovania boli rýchle, ponuka bola konkrétna, prakticky sa to udialo z večera do rána,“ uviedol pre klubový web 26-ročný Begala, ktorý sa teší na zápasy v Konferenčnej lige.
„Spartak je veľký klub, sú tu úžasní fanúšikovia, bude sa hrať Európa. Teším sa hlavne na tú atmosféru vo veľkých zápasoch a verím, že to prinesie nejaké ovocie a že sa nám bude v Európe dariť,“ dodala prvá letná posila „andelov“.
K príchodu Begalu sa vyjadril aj prezident klubu Peter Macho: „Futbalový vývoj Romana Begalu sme sledovali dlhodobo, ešte v čase jeho pôsobenia v Trebišove.
Neskôr futbalovo napredoval v Petržalke a po presune do Prešova nás definitívne presvedčil, že je to hráč, akého chceme mať aj v Trnave.
Odohral gro zápasov v sezóne, presadil sa aj strelecky. Patrí k poctivým futbalistom, ktorí v strede poľa obehajú veľký priestor a k bojovnosti pridáva aj veľkú futbalovosť.“