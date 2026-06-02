Prvá letná posila Trnavy sa teší na Európu. Prichádza stredopoliar z Prešova

Na snímke uprostred sprava Miroslav Káčer (Žilina) a Roman Begala (Prešov) bojujú o loptu v zápase 13. kola.
Na snímke uprostred sprava Miroslav Káčer (Žilina) a Roman Begala (Prešov) bojujú o loptu v zápase 13. kola. (Autor: TASR)
TASR|2. jún 2026 o 21:10
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S vedením Spartaka podpísal trojročnú zmluvu.

Futbalový klub FC Spartak Trnava angažoval pred štartom letnej prípravy slovenského stredopoliara Romana Begalu.

Ten naposledy pôsobil v Prešove, do Trnavy prichádza po ukončení kontraktu s Tatranom ako voľný hráč. S vedením Spartaka podpísal trojročnú zmluvu.

„Som veľmi šťastný, že tu môžem byť. Tá ponuka ma oslovila hneď a som rád, že môžem byť v takom veľkom klube akým je Spartak Trnava.

Rokovania boli rýchle, ponuka bola konkrétna, prakticky sa to udialo z večera do rána,“ uviedol pre klubový web 26-ročný Begala, ktorý sa teší na zápasy v Konferenčnej lige.

„Spartak je veľký klub, sú tu úžasní fanúšikovia, bude sa hrať Európa. Teším sa hlavne na tú atmosféru vo veľkých zápasoch a verím, že to prinesie nejaké ovocie a že sa nám bude v Európe dariť,“ dodala prvá letná posila „andelov“.

K príchodu Begalu sa vyjadril aj prezident klubu Peter Macho: „Futbalový vývoj Romana Begalu sme sledovali dlhodobo, ešte v čase jeho pôsobenia v Trebišove.

Neskôr futbalovo napredoval v Petržalke a po presune do Prešova nás definitívne presvedčil, že je to hráč, akého chceme mať aj v Trnave.

Odohral gro zápasov v sezóne, presadil sa aj strelecky. Patrí k poctivým futbalistom, ktorí v strede poľa obehajú veľký priestor a k bojovnosti pridáva aj veľkú futbalovosť.“

Slovensko

    Na snímke uprostred sprava Miroslav Káčer (Žilina) a Roman Begala (Prešov) bojujú o loptu v zápase 13. kola.
    Na snímke uprostred sprava Miroslav Káčer (Žilina) a Roman Begala (Prešov) bojujú o loptu v zápase 13. kola.
    Prvá letná posila Trnavy sa teší na Európu. Prichádza stredopoliar z Prešova
    dnes 21:10
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