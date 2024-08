Partia utečencov hrá proti najväčším hviezdam. Basketbal dáva problémovej krajine nádej

Milióny obyvateľov Južného Sudánu nemajú prístup k elektrickej energii, trpia hladom a nevedia písať ani čítať. Je to dôsledok dlhoročnej občianskej vojny a nepokojov, ktoré pretrvávajú dodnes.

Ale na OH v Paríži v jednom veľmi populárnom športe Južný Sudán súperí so svetovými veľmocami. Pre túto africkú krajinu je to skvelá reklama.

Počúval len o vojne

„Odkedy som sa narodil, nepoznal som nič iné než debaty o vojne,” priznal pre BBC Sport Africa bývalý basketbalista NBA Luol Deng.

Narodil sa v Sudáne, no z krajiny sužovanej vojnovými konfliktami odišiel s rodinou, keď mal päť rokov.

Ich kroky smerovali postupne do Egypta, Veľkej Británie a nakoniec do Spojených štátov amerických. Tam mohol naplno rozvíjať svoj basketbalový talent.