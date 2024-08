Paňková chcela súperku vytlačiť, no tá ju vyškolila. Najbližšia výzva ju nečaká na vode

Do úplného konca pádlovala naplno, keďže existovala šanca, že jej súperky dostanú dodatočne penalizáciu.

Devätnásťročná pretekárka obsadila tretie miesto v prvej i opravnej jazde a ukončila tak svoje pôsobenie na OH .

PARÍŽ. Slovenská kajakárka Zuzana Paňková bojovala v kvalifikácii kajak krosu do úplného konca napriek tomu, že v závere bola jasne posledná.

Vzájomné zápolenie tejto dvojice dalo Paňkovej priestor na dotiahnutie, ale na záverečnej "protivodke" nad ňou mala opäť navrch skúsená Španielka.

"Vedela som, že je to posledná šanca vytlačiť ju. Dala som do toho maximum, ale pevne to postrážila a pekne ma vyškolila," opísala záverečný súboj Paňková.