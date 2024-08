Po pretekoch niekoľko minút plakal. Americkému plavcovi nevyšla v Paríži obhajoba zlata

Po pretekoch voľným spôsobom sa prevesil na lano v bazéne a neponáhľal sa s odchodom z vody, pričom následne snímali kamery slzy na jeho tvári.

Dressel trval na tom, že nedovolí, aby mu nevydarené preteky pokazili pobyt vo Francúzsku:

"Som na OH, na to nezabudnem. Chcel by som podávať lepšie výkony, ale nepodarilo sa mi to. Trénujem na to, aby som išiel rýchlejšie ako časy, ktoré idem, to viem. Je to ťažké a trochu srdcervúce."

Dressel však neodíde naprázdno ani zo svojej tretej olympiády. Zlato získal v štafete 4x100 m v.sp. a bol to jeho ôsmy najcennejší kov pod piatimi kruhmi.