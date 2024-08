Mintálová s prehľadom do osemfinále, Paňkovej jazda nevyšla a putuje do repasáže

PARÍŽ. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová postúpila do eliminácie kajak krosu na OH v Paríži.

"Jazda bola celkom fajn. Môj cieľ bol čo najrýchlejší štart, pretože to je vlastne u mňa výhoda, keďže mám navrch fyzicky.

Zuzane Paňkovej patrilo v 4. jazde 3. miesto a ešte v sobotu večer ju čakali opravy.

Na začiatku takticky zaostala za skúsenejšími súperkami, no pred druhou protivodnou bránkou sa dostala do priameho súboja so skúsenejšou a fyzicky silnejšou Luukou Jonesovou.

Paňkovej nevyšla ideálne piatková časovka a tak išla v náročnejšej trojčlennej jazde.

"Začiatok bol na Zuzanine pomery celkom dobrý, bol som veľmi spokojný. Na eskimáckom obrate prišlo k problémom najskúsenejšej Jonesovej, ktorá skrížila Zuzana cestu.

Dostali sa spolu do protivodnej brány, vedel som, že je to nebezpečné. Ak sme mali stratégiu, tak súperiť s Miren Lazaknovou.

Zuzana mala naozaj veľmi silný žreb a ja budem teraz čakať, koho dostane do opravnej jazdy," zhodnotil po prvom kole tréner Peter Murcko pre TASR.