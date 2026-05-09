Hráčov, ktorí nám povedali nie, rešpektujeme, tvrdí Országh. Do poslednej chvíle čaká na AHL

Hoci je tréner VLADIMÍR ORSZÁGH na lavičke slovenskej hokejovej reprezentácie menej než rok, od svojho príchodu čelí jednej náročnej výzve za druhou.
Vlani pred MS v hokeji musel ešte ako náhrada zaskakovať za chorého Craiga Ramsayho, o zopár mesiacov neskôr pripravoval mužstvo na olympijský turnaj v Miláne.
Nič ľahké ho nečaká ani v nasledujúcich dňoch.
Slovenskí hokejisti ukončili prípravu na majstrovstvá sveta 2026 výhrou 4:2 nad Dánskom, no situácia má k ideálu ešte ďaleko.
Országh musel aj krátko pred štartom šampionátu urobiť vynútené zmeny v zostave a stále je otázne, či tím posilní niektorí zo zámorských hráčov.
Po generálke na MS odpovedal na otázky prítomných novinárov.
Pán tréner, máte po porade. Začnime rovno pri menách, ktoré s reprezentáciou ďalej nepokračujú.
Čo sa týka obrancov, museli sme urobiť škrty. Ďalej nebudú pokračovať Žiak a Kráľovič. Z útočníkov nás, žiaľ, pre pretrvávajúce zdravotné problémy opustí Peter Cehlárik.
Snažili sme sa to vyriešiť, no dnes dokonca odstúpil zo zápasu v tretej tretine a jeho zdravotný stav mu nedovoľuje pokračovať.
VIDEO: Tréner Vladimír Országh hodnotí prípravu na MS v hokeji 2026
Sledujete aj AHL, pokiaľ ide o prípadné posily?
Sledujeme AHL. Dnes sa tam hrajú dôležité zápasy, či už Filip Mešár, Martin Chromiak alebo Jozef Kmec. Uvidíme, ako to všetko dopadne.
Koľko voľných miest si chcete nechať v kádri?
Uvidíme. Myslím si, že dnešný deň, reps. zápasy, ktoré sa dohrajú do rána, napovedia dosť. Stretneme sa v utorok, dovtedy by sa už všetky série v zámorí mohli skončiť a potom uvidíme, čo bude ďalej.
Ako hodnotíte celú prípravu?
Určite splnila účel. Pretočili sme veľa hráčov, hlavne tých mladších, a mnohých z nich uvidíme aj na majstrovstvách sveta.
Boli to náročné zápasy, čo nás môže len dobre pripraviť. Duely v Nemecku, proti Lotyšsku aj Dánsku ukázali veľmi solídnu kvalitu na oboch stranách.
Videli sme veľa vecí, na ktorých musíme zapracovať, majstrovstvá sa blížia veľmi rýchlo. Na druhej strane sme zaznamenali aj veci, ktoré nás potešili. Ešte máme týždeň na dôkladnú prípravu.
Dá sa trochu konkretizovať, kde sú silné stránky a kde rezervy?
Keď sme hrali kompaktne, zodpovedne a ako jeden celok, boli sme celkom úspešní. Naopak, dosť veľký problém sme mali so strieľaním gólov. Ak nepočítame druhý zápas proti Dánsku a duel s Lotyšskom, väčšinou rozhodoval jediný gól.
Samozrejme, stále sú oblasti, na ktorých musíme pracovať. Dnes sme sa napríklad zbytočne znervóznili pri stave 3:1 a mali sme priveľa zbytočných strát puku na modrých čiarach.
Nie sú to ani tak systémové veci, ale skôr návyky a malé detaily, ktoré sa potom nabaľujú na väčšie problémy.
Jednoduché nahodenie do útočného pásma, aby sme zbytočne nestrácali puk, zablokovaná strela či správna pozícia pred bránou. To sú zdanlivo drobnosti, ktoré sú v skutočnosti veľmi dôležité.
Ako by ste charakterizovali tento tím? Čím je špecifický?
Predovšetkým je to mladý tím s chuťou hrať. Máme tam aj niekoľko skúsenejších hráčov, ktorí musia kabínu usmerňovať.
A treba otvorene povedať chalanom, že nominácia na budúci týždeň ešte automaticky neznamená miestenku na majstrovstvá sveta.
Dvere pre zámorských hráčov sú stále otvorené. Uvidíme, v akom rozpoložení prídu.
Mohla by byť výhodou aj nižšia miera očakávaní, že na tím nebude taký tlak?
Tlak bude vždy, pretože aj súperi, ktorých tam stretneme, budú veľmi nepríjemní. Proti Dánsku sme to mohli vidieť na vlastnej koži.
Chcete predsa dosiahnuť čo najlepší výsledok. Pre nás budú kľúčové hlavne prvé zápasy, tie musíme zvládnuť a potom uvidíme.
Áno, rozlosovanie je jasné. Prvé štyri zápasy môžu byť rozhodujúce, potom prídu traja nároční súperi.
Presne tak. Ak sa pozrieme na zloženie našej skupiny, Kanada, Česko a Švédsko sú absolútni favoriti, nielen v skupine, ale pokojne aj na medailu.
Dnes už však nemôžete podceniť nikoho, ani papierovo slabšieho súpera.
Taliani majú mužstvo, ktoré dlhodobo hrá pokope v dvoch kluboch. Videli sme, akí boli nepríjemní na olympiáde, kde potrápili nás aj Švédov s hráčmi z NHL.
Evokuje sa vám nejaká pekná spomienka na švajčiarsky hokej?
Pekná spomienka na Švajčiarsko? No, zranil som sa práve proti nim na majstrovstvách sveta, takže neviem, či sa to dá nazvať peknou spomienkou (smiech).
Švajčiarsko mám však rád a rád tam chodím, ale budeme mať taký nabitý program, že okrem hokeja nebude čas takmer na nič.
Tomu sme prispôsobovali aj tréningy a zaťaženie hráčov, pretože program je extrémne náročný - sedem zápasov za jedenásť dní, dvakrát back-to-back.
Nebudeme mať ani dva voľné dni po sebe. Takže to bude najmä o zápasoch, nie o trénovaní. O hre a regenerácii.
V sobotu nehral Martin Pospíšil. Dostal voľno alebo šlo o zdravotný dôvod?
Dostal voľno. V prvom rade sme chceli, aby si oddýchol a na majstrovstvá nastúpil pripravený.
Spomínali ste mladý tím. Kto z mladíkov - či už z obrancov ako Štrbák, alebo ďalších - vás najviac prekvapil?
Každý hráč, ktorý sa sem prebojoval, prekvapil pozitívne, inak by tu nebol. Teraz bude na nich, ako využijú šance, ktoré dostanú. Ako som už hovoril, ešte prídu ďalší hráči.
Zatiaľ sme ôsmi, možno budeme deviati a niekto sa na súpisku nemusí dostať. Nerád by som teda niekoho vopred vyzdvihoval. Každý jeden chalan, ktorý sa sem dostal, si to zaslúžil a odpracoval na ľade maximum.
Ako ste spokojný so špeciálnymi formáciami, presilovkami aj oslabeniami?
Čo sa týka oslabení, dnes sme ich zvládali veľmi solídne. Presilovky stále hľadajú svoju tvár. Nie je jednoduché, keď každý týždeň niekto príde a niekto odíde.
Teraz navyše príde Oliver Okuliar, ďalší hráč do presilovkových formácií, no zároveň nám z nich vypadol Cehlárik. Takže znovu budeme hľadať a budovať súhru.
Bolo veľmi pozitívne, že sme konečne dali gól v presilovej hre a celkovo presilovky vyzerali lepšie ako včera.
Špeciálne formácie budú v každom prípade veľmi dôležité a v niektorých zápasoch môžu byť aj rozhodujúcim faktorom.
Dnes v back-to-back zápase chytal Samuel Hlavaj. Prečo prišlo práve toto rozhodnutie?
Ako som už spomínal, čakajú nás dvakrát dva zápasy za sebou a ten prvý dvojzápas bude obzvlášť dôležitý.
Samuel (Hlavaj) počas sezóny veľa nechytal, hlavne po návrate z olympiády. Chceli sme ho otestovať, ako znáša back-to-back záťaž, a myslím si, že to zvládol veľmi dobre.
Dnes ste výrazne premiešali útočné formácie. Ste s nimi spokojný?
Niekomu sme dali voľno, takže sme chceli vyskúšať nové veci a pozrieť sa, ako niektorí hráči fungujú spolu. Celkovo sme odohrali lepší zápas ako včera.
Vlani aj teraz máte pred MS veľa ospravedlneniek. Zažili ste už situáciu s takým množstvom absencií pre zranenia?
Minulý rok bol veľmi podobný. Treba si však uvedomiť, že je to olympijský rok. Chalani sú skutočne fyzicky opotrebovaní, hlavne tí, ktorí boli na olympiáde a postúpili ďaleko v play-off. To nie je jednoduché.
Počas sezóny som navštívil viacero klubov v Česku a rozprával som sa s manažérmi aj trénermi. Každému chýbalo približne päť hráčov so svalovými zraneniami, a to len preto, že program bol extrémne nabitý kvôli olympiáde.
Tí, ktorí na olympiáde boli, sa po návrate okamžite vrhli do najnáročnejšej časti sezóny. Zranení je veľa, únava je veľká a niektorí hráči sa navyše musia individuálne pripravovať, pretože nemajú zmluvy.
Myslím si, že každý dostatočne vysvetlil, prečo tu nie je, a my to rešpektujeme.
Na druhej strane je to pre mnohých obrovská šanca. Treba otvorene povedať, že niektorí by sa za normálnych okolností na majstrovstvá sveta nedostali.
Toto je pre nich príležitosť urobiť dôležitý krok vo svojej kariére, pretože obmena reprezentačného kádra musí skôr či neskôr prísť.
Budeme mať veľa nováčikov, možno nie vždy úplne mladých, ale pre mnohých to budú prvé majstrovstvá sveta, na ktorých sa môžu ukázať a posunúť ďalej.
Slovensko - Dánsko 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Góly: 1. Kollár (Faško-Rudáš, Gajdoš), 8. Cehlárik (Petrovický, Královič), 29. Liška (Radivojevič, Hrivík), 60. Čederle - 40. Russell (Olesen, Storm), 46. A. True (Scheel, Aabo)
Rozhodcovia: Hronský, Krajčík - Durmis, Gegáň, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 3589
Slovensko: Hlavaj - Gajdoš, Rosandič, Radivojevič, P. Koch, Štrbák, Žiak, Královič, Petrovický - Faško-Rudáš, Kollár, K. Pospíšil - Cehlárik, Hrivík, Liška - Petrovský, Čederle, Sýkora - Lacka, Minárik, Nauš - Petráš
Dánsko: Dichow - Bruggisser, Setkov, M. Lauridsen, Aabo, A. Koch, O. True, Baastrup - From, Russell, Olesen - Madsen, A. True, Scheel - Schultz, Kjär, Storm - Schmidt Svejstrup, Wejse, Poulsen.
Program Slovenska na MS v hokeji 2026
