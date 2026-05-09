Úspešná generálka na MS. Slováci na záver prípravy vyhrali odvetu s Dánskom

Jakub Lacka (Slovensko) a Felix Maegaard Scheel (Dánsko)
Jakub Lacka (Slovensko) a Felix Maegaard Scheel (Dánsko) (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|9. máj 2026 o 18:24 (aktualizované 9. máj 2026 o 18:33)
ShareTweet0

Slovenskí hokejisti sa naladili na svetový šampionát víťazne.

Prípravný zápas na MS v hokeji 2026

Slovensko - Dánsko 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Góly: 1. Kollár (Faško-Rudáš, Gajdoš), 8. Cehlárik (Petrovický, Královič), 29. Liška (Radivojevič, Hrivík), 60. Čederle - 40. Russell (Olesen, Storm), 46. A. True (Scheel, Aabo)

Rozhodcovia: Hronský, Krajčík - Durmis, Gegáň, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

Diváci: 3589

Slovensko: Hlavaj - Gajdoš, Rosandič, Radivojevič, P. Koch, Štrbák, Žiak, Královič, Petrovický - Faško-Rudáš, Kollár, K. Pospíšil - Cehlárik, Hrivík, Liška - Petrovský, Čederle, Sýkora - Lacka, Minárik, Nauš - Petráš

Dánsko: Dichow - Bruggisser, Setkov, M. Lauridsen, Aabo, A. Koch, O. True, Baastrup - From, Russell, Olesen - Madsen, A. True, Scheel - Schultz, Kjär, Storm - Schmidt Svejstrup, Wejse, Poulsen.

Slovenskí hokejoví reprezentanti zakončili prípravu na MS 2026 víťazne. V Spišskej Novej Vsi zdolali Dánsko 4:2.

Súperovi odplatili prehru piatkovú prehru 0:3, ich góly strelili Andrej Kollár, Peter Cehlárik a Adam Liška. Slováci odohrajú prvý zápas na šampionáte v sobotu 16. mája od 12.20 proti Nórsku.

Slováci sa chceli víťazne naladiť na šampionát a zároveň si napraviť chuť po piatkovej prehre s Dánskom 0:3. Tréner Vladimír Országh spravil po nej niekoľko zmien v zostave. V bránke opäť nastúpil Samuel Hlavaj, v pozícii dvojky bol tentoraz Adam Gajan.

V osmičke obrancov nefigurovali Samuel Kňažko a Jakub Meliško, nahradili ich Patrik Koch a Adam Žiak. V útoku nenastúpil Martin Pospíšil, v pozícii trinásteho útočníka bol Šimon Petráš.

Priebeh zápasu Slovensko - Lotyšsko v príprave pred MS 2026

I. tretina:

Dánsky brankár Mads Sögaard bol v piatok neprekonateľnou prekážkou Slovákov, no v sobotňajšom zápase nastúpil Frederik Dichow.

Ten inkasoval už v 31. sekunde, keď Faško-Rudáš našiel Kollára a ten skóroval strelou bez prípravy.

Domáci reprezentanti hrali aktívne a často držali puk na hokejkách. V 7. minúte trafil Koch žŕdku, na opačnej strane Hlavaj zmaril sľubnú šancu Madsena. Krátko na to sa Slováci usadili v útočnom pásme a Cehlárik skóroval strelou zo strednej vzdialenosti - 2:0.

Následne si oba tímy vyskúšali presilovky aj oslabenia, no skóre sa nezmenilo.

II. tretina:

V 25. minúte Hlavaj zmaril aj veľkú šancu Storma a poradil si aj s príležitosťou Alexandra Truea v oslabení. V pokračujúcej presilovke Slovákov Liška ideálne usmernil strelu Radivojeviča - 3:0.

Slováci mali aj v druhej časti herne navrch, viackrát zovreli súpera v pásme, no napriek viacerým šanciam nepridali ďalší gól. Naopak, v 40. minúte inkasovali, keď Russell zužitkoval prihrávku Olesena - 3:1.

III. tretina:

Dáni sa však nevzdávali a v úvode tretej časti sa prezentovali aktívnou hrou. Slovenská obrana zabudla v 46. minúte na Alexandra Truea, ktorý sa dostal pred Hlavaja a znížil na 2:3.

Slováci odpovedali viacerými šancami, v ktorých Dichow podržal Dánov. Tí sa pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára, počas ktorej Čederle dopravil puk do bránky.

Program Slovenska na MS v hokeji 2026

16.05. 12:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Nórsko na MS v hokeji 2026
Nórsko
Fribourg BCF Arena
17.05. 12:20
| Skupina B
Taliansko na MS v hokeji 2026
Taliansko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
19.05. 20:20
| Skupina B
Slovinsko na MS v hokeji 2026
Slovinsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
21.05. 20:20
| Skupina B
Dánsko na MS v hokeji 2026
Dánsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
23.05. 16:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Česko na MS v hokeji 2026
Česko
Fribourg BCF Arena
24.05. 20:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Kanada na MS v hokeji 2026
Kanada
Fribourg BCF Arena
26.05. 16:20
| Skupina B
Švédsko na MS v hokeji 2026
Švédsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena

Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

Reprezentácie

    Jakub Lacka (Slovensko) a Felix Maegaard Scheel (Dánsko)
    Jakub Lacka (Slovensko) a Felix Maegaard Scheel (Dánsko)
    Úspešná generálka na MS. Slováci na záver prípravy vyhrali odvetu s Dánskom
    dnes 18:24
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Úspešná generálka na MS. Slováci na záver prípravy vyhrali odvetu s Dánskom