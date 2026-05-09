Úspešná generálka na MS. Slováci na záver prípravy vyhrali odvetu s Dánskom

Prípravný zápas na MS v hokeji 2026
Slovensko - Dánsko 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Góly: 1. Kollár (Faško-Rudáš, Gajdoš), 8. Cehlárik (Petrovický, Královič), 29. Liška (Radivojevič, Hrivík), 60. Čederle - 40. Russell (Olesen, Storm), 46. A. True (Scheel, Aabo)
Rozhodcovia: Hronský, Krajčík - Durmis, Gegáň, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 3589
Slovensko: Hlavaj - Gajdoš, Rosandič, Radivojevič, P. Koch, Štrbák, Žiak, Královič, Petrovický - Faško-Rudáš, Kollár, K. Pospíšil - Cehlárik, Hrivík, Liška - Petrovský, Čederle, Sýkora - Lacka, Minárik, Nauš - Petráš
Dánsko: Dichow - Bruggisser, Setkov, M. Lauridsen, Aabo, A. Koch, O. True, Baastrup - From, Russell, Olesen - Madsen, A. True, Scheel - Schultz, Kjär, Storm - Schmidt Svejstrup, Wejse, Poulsen.
Slovenskí hokejoví reprezentanti zakončili prípravu na MS 2026 víťazne. V Spišskej Novej Vsi zdolali Dánsko 4:2.
Súperovi odplatili prehru piatkovú prehru 0:3, ich góly strelili Andrej Kollár, Peter Cehlárik a Adam Liška. Slováci odohrajú prvý zápas na šampionáte v sobotu 16. mája od 12.20 proti Nórsku.
Slováci sa chceli víťazne naladiť na šampionát a zároveň si napraviť chuť po piatkovej prehre s Dánskom 0:3. Tréner Vladimír Országh spravil po nej niekoľko zmien v zostave. V bránke opäť nastúpil Samuel Hlavaj, v pozícii dvojky bol tentoraz Adam Gajan.
V osmičke obrancov nefigurovali Samuel Kňažko a Jakub Meliško, nahradili ich Patrik Koch a Adam Žiak. V útoku nenastúpil Martin Pospíšil, v pozícii trinásteho útočníka bol Šimon Petráš.
Priebeh zápasu Slovensko - Lotyšsko v príprave pred MS 2026
I. tretina:
Dánsky brankár Mads Sögaard bol v piatok neprekonateľnou prekážkou Slovákov, no v sobotňajšom zápase nastúpil Frederik Dichow.
Ten inkasoval už v 31. sekunde, keď Faško-Rudáš našiel Kollára a ten skóroval strelou bez prípravy.
Domáci reprezentanti hrali aktívne a často držali puk na hokejkách. V 7. minúte trafil Koch žŕdku, na opačnej strane Hlavaj zmaril sľubnú šancu Madsena. Krátko na to sa Slováci usadili v útočnom pásme a Cehlárik skóroval strelou zo strednej vzdialenosti - 2:0.
Následne si oba tímy vyskúšali presilovky aj oslabenia, no skóre sa nezmenilo.
II. tretina:
V 25. minúte Hlavaj zmaril aj veľkú šancu Storma a poradil si aj s príležitosťou Alexandra Truea v oslabení. V pokračujúcej presilovke Slovákov Liška ideálne usmernil strelu Radivojeviča - 3:0.
Slováci mali aj v druhej časti herne navrch, viackrát zovreli súpera v pásme, no napriek viacerým šanciam nepridali ďalší gól. Naopak, v 40. minúte inkasovali, keď Russell zužitkoval prihrávku Olesena - 3:1.
III. tretina:
Dáni sa však nevzdávali a v úvode tretej časti sa prezentovali aktívnou hrou. Slovenská obrana zabudla v 46. minúte na Alexandra Truea, ktorý sa dostal pred Hlavaja a znížil na 2:3.
Slováci odpovedali viacerými šancami, v ktorých Dichow podržal Dánov. Tí sa pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára, počas ktorej Čederle dopravil puk do bránky.
Program Slovenska na MS v hokeji 2026
| Skupina B
