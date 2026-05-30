VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Fínska si vybojovali postup do finále na MS vo Švajčiarsku. V semifinálovom zápase zdolali Kanadu 4:2.
Stretnutie rozhodla druhá tretina, ktorú Fíni vyhrali 3:0. Po skorej úvodnej trefe Patrika Puistolu predviedli prvú otočku v stretnutí Kanaďania, po góloch Roberta Thomasa a Dylana Hollowaya viedli po úvodnej časti 2:1.
Hneď po 49 sekundách druhého dejstva však vyrovnal fínsky kapitán Aleksander Barkov. V čase 31:28 dal rozdielový gól Konsta Helenius, obrat dokonal o 82 sekúnd neskôr Aatu Räty.
V repríze súboja zo skupiny A, v ktorom v utorok zvíťazili Švajčiari 4:2, budú Fíni proti obhajcom striebra usilovať o piate zlato.
V Zürichu doteraz neporazení Švajčiari na titul ešte nikdy nedosiahli. Zápas sa začne o 20.20 h.
Druhýkrát v priebehu turnaja skrížia hokejky tiež Kanaďania s Nórmi. V stretnutí skupiny B vyhrali Sidney Crosby a spol. po prestrelke 6:5 v predĺžení. Duel o tretie miesto sa začne o 15.30 h.
