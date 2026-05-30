    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    MS v hokeji 2026
    30.05.2026, Playoff, Semifinále
    2 - 4
    2:1, 0:3, 0:0
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    PrehľadOnline prenosSumárVideo

    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026

    Hokejisti Fínska oslavujú postup do finále MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (30)
    Hokejisti Fínska oslavujú postup do finále MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|30. máj 2026 o 22:36
    ShareTweet0

    Video, zostrih a góly zo zápasu Kanada - Fínsko Semifinále na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Fínska si vybojovali postup do finále na MS vo Švajčiarsku. V semifinálovom zápase zdolali Kanadu 4:2.

    Stretnutie rozhodla druhá tretina, ktorú Fíni vyhrali 3:0. Po skorej úvodnej trefe Patrika Puistolu predviedli prvú otočku v stretnutí Kanaďania, po góloch Roberta Thomasa a Dylana Hollowaya viedli po úvodnej časti 2:1.

    Hneď po 49 sekundách druhého dejstva však vyrovnal fínsky kapitán Aleksander Barkov. V čase 31:28 dal rozdielový gól Konsta Helenius, obrat dokonal o 82 sekúnd neskôr Aatu Räty.

    V repríze súboja zo skupiny A, v ktorom v utorok zvíťazili Švajčiari 4:2, budú Fíni proti obhajcom striebra usilovať o piate zlato.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026 (semifinále)
    Robert Thomas (18) oslavuje gól so spoluhráčmi počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.
    Robert Thomas (18) oslavuje gól počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.
    Robert Thomas (18) počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.
    Vľavo Patrik Puistola oslavuje gól počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.
    30 fotografií
    Ville Heinola (41) a Macklin Celebrini (71) počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.Urho Vaakanainen (58) a Porter Martone (94) počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.Aatu Raty (34) a Mark Scheifele (55) počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.Sakari Manninen (65) a Mark Scheifele (55) počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.Patrik Puistola (21) oslavuje so spoluhráčmi gól počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.Finland's Hannes Bjorninen (24) challenges with Canada's Porter Martone (94) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Aleksander Barkov (16) celebrates after scoring his side's second goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Canada's Dylan Cozens (24) challenges with Finland's Aleksander Barkov (16) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Canada's Dylan Cozens (24) challenges with Finland's Olli Maatta (3) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Canada's Ryan O'Reilly (90) challenges with Finland's Nikolas Matinpalo (33) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Canada's Dylan Holloway (81) celebrates after scoring his side's second goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Canada's Dylan Holloway (81) celebrates after scoring his side's second goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Canada's Dylan Holloway (81) celebrates after scoring his side's second goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Canada's Dylan Holloway (81) challenges with Finland's Hannes Bjorninen (24) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Canada's Sidney Crosby (87) challenges with Finland's Patrik Puistola (21) and Finland's Lenni Hameenaho (92) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Henri Jokiharju (10) is in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Aatu Raty (34) celebrates after scoring his side's fourth goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Canada's John Tavares (91) reacts after Finland's Aatu Raty, not seen, scored his side's fourth goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Canada's goaltender Jet Greaves, right, Sam Dickinson, center, and John Tavares concede a third goal during the semifinal game between Finland and Canada at the men's ice hockey world championship, Saturday, May 30, 2026, in Zurich, Switzerland. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)Finland's Konsta Helenius, right, scores a goal their third goal against, Canada's goaltender Jet Greaves during the semifinal game between Finland and Canada at the men's ice hockey world championship, Saturday, May 30, 2026, in Zurich, Switzerland. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)Canada's Ryan O'Reilly reacts after the semifinal game between Finland and Canada at the men's ice hockey world championship, Saturday, May 30, 2026, in Zurich, Switzerland. (Andreas Becker/Keystone via AP)Canada's Dylan Holloway, center, and temmates react after the semifinal game between Finland and Canada at the men's ice hockey world championship, Saturday, May 30, 2026, in Zurich, Switzerland. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)Finland players line up after the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Canada players are dejected after the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Canada players are dejected after the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate their victory after the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)

    V Zürichu doteraz neporazení Švajčiari na titul ešte nikdy nedosiahli. Zápas sa začne o 20.20 h.

    Druhýkrát v priebehu turnaja skrížia hokejky tiež Kanaďania s Nórmi. V stretnutí skupiny B vyhrali Sidney Crosby a spol. po prestrelke 6:5 v predĺžení. Duel o tretie miesto sa začne o 15.30 h.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Hokejisti Fínska oslavujú postup do finále MS v hokeji 2026.
    Hokejisti Fínska oslavujú postup do finále MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026
    dnes 22:36
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Hokejisti Fínska oslavujú postup do finále MS v hokeji 2026.
    Hokejisti Fínska oslavujú postup do finále MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026
    dnes 22:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026