VIDEO: Exkluzívna bomba. V šiestej lige padol nádherný gól

KOŠICKÁ NOVÁ VES. Aj na dedinských trávnikoch padajú nádherné góly. Dôkazom je Tomáš Cúr z FK Košická Nová Ves, ktorý sa v stretnutí proti FK Považská Sokoľ v VI. lige Košicko-gemerskej trafil ukážkovým spôsobom.

Stále len 19-ročný futbalista napriahol z tridsiatich metrov a ukážkovo poslal loptu siete.

„Mal som voľný priestor, preto som to skúsil. Oprel som sa do lopty a našťastie to tam zapadlo. Som obranca, a tak veľa gólov nedávam. Veľmi ma preto potešil. Zrejme najkrajší gól mojej kariéry,“ uviedol šťastný strelec Tomáš Cúr.