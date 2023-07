Z okresu kapitánom v druhej lige. Medicínsky reprezentant strelil parádny gól

„Pýtal som sa rozhodcu, či môžem hrať. Keď povedal, že áno, napálil som to na bránu. Snažil som sa trafiť tvrdo a presne. A našťastie to tam zapadlo,“ tešil sa Milota.

„Keďže za polovicu sezóny som nedal ani gól, spoluhráči si ma doberali. Aj v tomto zápase som mal na nohe čistú šancu, keď brankár ležal na zemi.

Keď som kolegovi stopérovi vravel, že to chcem skúsiť z polovice ihriska, krútil hlavou. Že sa neviem trafiť z päťky, nie ešte z takej diaľky. Keď som to dokázal, bola to veľká eufória,“ opísal s tým, že to najlepšie si šetril na záver sezóny.