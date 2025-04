VIDEO: Penalta, udrel ho? Šiesta liga priniesla diskutabilný moment

Červenú kartu uvidel hosťujúci Dalibor Debnár. V oficiálnom zápise o stretnutí sa uvádza, že vylúčený bol za udretie súpera do krku nie zanedbateľnou silou, mimo súboja o loptu v pokutovom území v neprerušenej hre.

„Penalta? Vraj náš hráč udrel súpera, skôr by som povedal, že ho pohladil po vlasoch,“ pre Sportnet uviedol funkcionár TJ Slovan Zbehy Jozef Antoš.

„My sme išli do Nededu zvíťaziť, no arbiter nám neznal dva góly. Penaltu našťastie brankár chytil, ale na viac sme sa už nezmohli,“ lamentoval funkcionár siedmeho tímu tabuľky Jozef Antoš.

Neded je s trinástimi bodmi na poslednom mieste a body potrebuje. Výhra ho mohla priblížiť k záchrane, no po remíze 1:1 sa body delili.

Hostia priznali, že ani z ich strany to nebol herne najlepší výkon. Dokážu odohrať lepšie stretnutie.

Udretie do hlavy

Domáci boli po zahodenej penalte v poslednej minúte pochopiteľne sklamaní. Uvedomujú si však aktuálnu kvalitu svojho kádra.

„Bolo to udretie do hlavy súpera, a teda nešportové správanie, čo signalizoval aj postranný rozhodca. Z môjho pohľadu to bolo zo strany hosťujúceho hráča zbytočné.

Brankár však penaltu chytil a zápas sa skončil remízou.

Stretnutie nás mrzí, ale poviem otvorene, uvedomujeme si, na čom momentálne sme. Naďalej budeme bojovať, ale nebudeme nič siliť. Ak vypadneme, vypadneme,“ uviedol funkcionár FC Neded Ladislav Patasi.

Podľa oboch oslovených funkcionárov má šiesta liga Stred ZsFZ solídnu kvalitu. Na čele je AC Nitra, ktorá vedie pred Topoľčanmi a ŠK Nitra-Dolné Krškany.

„Naša šiesta liga je kvalitnejšia ako piata,“ zhodli sa Antoš a Patasi.