Korupcia, kričali diváci. Dedinský zápas poznačil kontroverzný moment

V dohrávke piatej ligy skupina C SsFZ vyhrávali domáci 1:0, no hosťom sa v nadstavenom čase podarilo vyrovnať. Z diskutabilného pokutového kopu sa presadil Andrej Skaloš.

HLINÍK NAD HRONOM. Hanba, fuj, fraška, škandál. To sú slová, ktoré vykrikovali fanúšikovia na zápase OFK Hliník nad Hronom - FK 09 Bacúch.

„Nik nevie, čo rozhodca odpískal. Jedna tragédia. Od začiatku to bolo niečo strašné. Nestranní ľudia nechápali, čo sa deje,“ po zápase uviedol manažér OFK Hliník nad Hronom Milan Murín.

Bacúch centroval loptu do šestnástky, ktorú stiahol brankár. Po skrumáži v šestnástke sa však na pokyn postranného rozhodcu kopala penalta.

„Údajne náš Matej Brašeň atakoval hráča súpera. Futbalista Bacúcha mu však predtým skočil na nohu a udrel ho päsťou do rozkroku. Brašeň sa samozrejme bránil, neviem, či to bol reflex, ale rozhodca to vyhodnotil ako úmysel,“ dodal s tým, že na výkon rozhodcov podá klub protest.

Futbalisti Hliníka cítili krivdu a pokutový kop znášali ťažko. Za slovné urážky rozhodcu videli červené karty Ján Fehérpataky a spomínaný Matej Brašeň.