Faul alebo filmovanie? Zápas piatej ligy rozhodol sporný moment

„Namiesto žltej karty za simulovanie bola jedenástka. Je to škoda, pretože sme neboli horším mužstvom,“ po zápase reagoval hráč FK Dubová Martin Juran.

BUDMERICE. Efektné prehodenie hráča, prienik do pokutového územia a pád. O triumfe Budmeríc proti poslednej Dubovej v piatej lige ObFZ Bratislava - vidiek rozhodol kontroverzný moment.

Nikoho však nebudeme očierňovať, všetci sme amatéri a nikto nás extra nepoškodil. Rozhodca podal napriek všetkému solídny výkon. Snažili sme sa, tento raz to proste nevyšlo. Nabudúce to bude isto lepšie,“ uviedol kapitán FK Dubová Martin Vika.

„Ťažko sa to hodnotí. V týchto súťažiach rozhodca vždy pomôže domácim, tak to už chodí. Diskutabilný bol aj kontakt na mňa alebo ruka domácich v pokutovom území.

Podľa dlhoročného funkcionára FC Družstevník Budmerice je všetko vec názoru.

„Bolo tam počuť kontakt. Arbiter sa rozhodol ako rozhodol a treba to rešpektovať. V stretnutí mal veľa náročných rozhodnutí a podľa oboch strán mu nie je čo vyčítať. Zápas zvládol nadmieru dobre,“ vravel po stretnutí Jozef Babuška, človek zapálený pre futbal.

„V mužskej kategórii nepozeráme na výsledky, preto nikto nemôže povedať, že by sme výhry silili. Prioritou je u nás mládež. Máme prestarnuté mužstvo, preto sme angažovali mladších chlapcov. Sme šťastní, že trikrát do týždňa trénujú. Do budúcna sú pre nás veľkým prísľubom,“ dodal.