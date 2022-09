VIDEO: Hral najvyššiu súťaž. Bývalý reprezentant baví exportnými gólmi na dedine

„Videl som, že brankár stále vybieha. Počkal som si preto na svoju príležitosť a prehodil som ho. Teším sa, že mi to vyšlo,“ spokojne vravel stredný záložník TJ Slovan Podhradie Lukáš Zelenický.

Proti Nitrianskemu Pravnu to nebol jeho prvý exportný gól. Strelil ich množstvo, ale tento radí medzi najkrajšie.

„Párkrát mi to vyšlo. Brankári to nečakajú, preto to budem skúšať aj naďalej,“ pousmial sa Zelenický.