Utekali z Kyjeva pred vojnou. Útočisko našli u piatoligistu

Z Košíc sa presunuli do Bratislavy, kde sa ich ujal manažér a krajan, ktorý už dlhšie pôsobí v nižších súťažiach na Slovensku.

VYDRANY. Medzi tisíckami utečencov prúdiacimi z Ukrajiny do okolitých krajín sú aj futbalisti.

„Neplánovali sme teraz do mužstva priviesť zahraničné posily, no vyskytla sa takáto situácia a ochotne pomôžeme. Trojici hráčov sme v obci poskytli ubytovanie i stravu, je o nich dobre postarané,“ uviedol pre Sportnet predseda klubu ŠK FC Vydrany Štefan Kohút mladší.

Noví hráči môžu vylepšiť nepriaznivú štatistiku, všetci traja sú totiž ofenzívni futbalisti. 25-ročný Abraham a 22-ročný Nvieze hrajú v útoku, kým 21-ročný Obinna sa najlepšie cíti v strede poľa.

„Už sme ich videli v prvom tréningu a nie sú to hráči na piatu ligu. Obstáli by aj v tretej či druhej najvyššej súťaži. Sú to šikovní futbalisti. Ak neskôr budú chcieť odísť, samozrejme im v tom nebudeme brániť,“ zdôraznil Kohút.