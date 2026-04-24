Disciplinárka rozdala pokuty. Najviac zaplatí Trnava aj za správanie Škrtela

Martin Škrtel (Autor: TASR)
TASR|24. apr 2026 o 17:13
Potrestaná bola Dunajská Streda aj tímy z východu.

Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) potrestala FC Spartak Trnava pokutou 5000 eur.

Dôvodom sú hrubé nešportové prejavy funkcionárov klubu a nešportové správanie fanúšikov v dohrávke 2. kole nadstavbovej skupiny o titul Niké ligy s FK DAC 1904 Dunajská Streda (2:1).

„Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za hrubé nešportové prejavy funkcionárov klubu voči delegovaným osobám v určených priestoroch štadióna (Peter Macho a Martin Škrtel – opakované urážlivé výroky a hrubé urážky voči delegovaným osobám), ... a za hrubé nešportové správanie priaznivcov domácich (urážlivé pokrikovanie, urážlivé prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti a náboženstvu) ... ukladá disciplinárnu sankciu – pokutu 5000 eur,“ uvádza sa v úradnej správe SFZ.

Pokute sa nevyhol ani DAC 1904 Dunajská Streda. Za hrubé nešportové správanie priaznivcov hostí (urážlivé pokrikovanie, urážlivé verbálne prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti) musí klub zo Žitného ostrova zaplatiť pokutu 1500 eur.

Jakub Paur dal víťazný gól.
Súvisiaci článok
V Trnave tlieskali stojačky, Škrtel zúril, potom žiaril. Najväčší rival pomohol Slovanu

DK SFZ uložila peňažné tresty aj po východniarskom derby FC Tatran Prešov – FC Košice v rámci 6. kola nadstavbovej skupiny o udržanie sa (2:1).

Domáci klub musí za porušenie povinností organizátora (umožnenie vnesenia pyrotechniky), za hrubé nešportové správanie priaznivcov domácich (urážlivé pokrikovanie, vnesenie a použitie pyrotechniky, s následkom prerušenia stretnutia, urážlivé prejavy verbálnej povahy hanobiace príslušnosť k národnosti) zaplatiť 2000 eur.

Košice dostali pokutu 1000 eur za hrubé nešportové správanie priaznivcov hostí (urážlivé pokrikovanie, vnesenie a použitie pyrotechniky, poškodzovanie športového zariadenia štadióna).

Disciplinárka uložila disciplinárnu sankciu - upozornenie aj úradujúcemu majstrovi ŠK Slovan Bratislava. Dôvodom je provokatívny transparent v stretnutí 6. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na pôde MŠK Žilina, kde „belasí“ vyhrali 1:0.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
28
18
5
5
58:34
59
V
R
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
28
15
7
6
48:30
52
P
V
V
P
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
28
15
5
8
47:33
50
V
V
R
V
P
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
28
14
7
7
55:33
49
P
V
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
28
11
5
12
37:46
38
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
28
11
3
14
50:45
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
28
11
4
13
45:47
37
P
V
V
V
R
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
28
11
3
14
26:45
36
P
V
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
28
7
10
11
28:42
31
V
R
R
P
R
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
28
6
8
14
28:41
26
V
R
P
V
P
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
28
6
8
14
30:41
26
P
P
P
P
R
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
28
5
11
12
25:40
26
V
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

