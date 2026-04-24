Morálna sila Slovana rozhodla. Dokáže Nitra vstať? Stále majú pred sebou jeden zápas, burcuje Buček

„Panebože, necítim svoje telo, necítim svoje telo,“ kričal útočník Slovana Bratislava Ryan Dmowski, keď vchádzal do útrob štadióna.
Bratislavský Slovan predviedol vo štvrtom finálovom zápase obrovskú morálnu silu. Hoci takmer celý zápas doťahoval tesný náskok súpera, v zaplnenej aréne napokon zlomil odpor Nitry po dramatických nájazdoch a vyhral 4:3.
Belasí vedú v sérii 3:1 na zápasy a už v nedeľu môžu pod Zoborom oslavovať majstrovský titul.
Morálna sila
Bol to večer plný emócií, nervozity a hokejovej kvality. Zimný štadión Ondreja Nepelu bol druhýkrát v sezóne beznádejne vypredaný. Viac ako desaťtisíc divákov hnalo domácich vpred, no tí museli počas celého stretnutia doťahovať jednogólové manko.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Nitra
Nitra hrala mimoriadne efektívne a v kľúčových momentoch dokázala udrieť. Domáci však ukázali obrovskú odolnosť. „Silu tímu dokazujeme celú sezónu. Vedeli sme to zlomiť vo viacerých zápasoch v posledných sekundách,“ upozornil na nezlomnosť tímu hrdina večera Tomáš Královič.
Zápas dospel po remíze 3:3 v riadnom hracom čase až do predĺženia, v ktorom gól nepadol. Rozuzlenie priniesli až samostatné nájazdy. V nich bol Slovan opäť v pozícii tímu, ktorý musel doťahovať.
V poslednej piatej sérii však Samuel Takáč zachoval chladnú hlavu a vyrovnal, keď si brankára Fergusona doslova vychutnal – naznačil príklep a puk poslal do prázdnej brány.
„Je to, samozrejme, jeden z najlepších hráčov, najskúsenejší reprezentant. Zvládol tlak pri piatom nájazde,“ zložil mu poklonu asistent trénera Slovana Tomáš Surový.
V ôsmom nájazde napokon rozhodol o dôležitom víťazstve obranca Královič. „Veril som si na tento nájazd. Som rád, že tréner ma vybral a ja som to zakončil,“ opísal víťazný moment.
Obrovskú úľavu po dráme neskrýval ani Surový. „Som rád, že sme sa nevzdali. Takáč nás zachránil v nájazde, Královič to potom rozhodol. Jaro Janus, ktorý dostal gól z prvého nájazdu, potom všetko zavrel a vychytal to. V predĺžení sme mali viac šancí, ale som veľmi rád, že sme to napokon zvládli.“
Čo rozhodne v Nitre?
Séria sa teraz sťahuje pod Zobor za stavu 3:1 pre Slovan. Belasí tak budú mať v nedeľu prvý pokus na definitívne ukončenie finálovej série.
„Pocity sú veľké, som veľmi vďačný, že sme vyhrali zápas. Séria sa vracia do Nitry a tam to chceme ukončiť,“ neskrýval radosť Královič.
Recept na úspech v piatom dueli je podľa neho jednoznačný. „Myslím si, že disciplína. Musíme sa vyvarovať faulov a hrať náš hokej. Ak to dodržíme, verím, že to príde.“
Predčasnú eufóriu však krotil asistent trénera Surový, ktorý zdôraznil, že posledný krok býva najťažší. „Nemôžeme pozerať na to, čo bude potom, ak, čo a kedy. My ideme hrať zápas s číslom päť a chceme ho vyhrať,“ uviedol rázne.
Zápasy sú podľa neho odrazom kvality oboch kádrov. „Zápasy sú vyrovnané a toto je realita. Tieto dva duely, čo sme hrali v Bratislave, asi jasne ukazujú, ako to momentálne medzi nami vyzerá na ľade,“ dodal Surový s rešpektom k súperovi.
Nitrania zbrane neskladajú
Na opačnej strane zavládlo po krutej prehre v nájazdoch pochopiteľné sklamanie. Nitra mala zápas viackrát výborne rozohraný, vždy dokázala v správny čas zapnúť, no napokon ťahala za kratší koniec.
Tréner hostí Andrej Kmeč len ťažko hľadal slová.
„Vyrovnaný zápas, ktorý rozhodlo jedno trestné strieľanie. Spravodlivé, nespravodlivé... na to sa nehrá, nehrá sa na keby. Mali sme tam momenty, kedy sme to mohli zlomiť a rozhodnúť. Pozitívne je, že sme boli stále v zápase. Samozrejme, negatívne je to, že sme ho nevyhrali,“ zhodnotil Kmeč.
Pred domácim zápasom príde k drobným úpravám. „Nejaké detaily určite potrebujeme zmeniť, ale v prvom rade potrebujeme premieňať šance. My sa teraz potrebujeme pozerať iba na piaty zápas.“
Do nedeľného domáceho duelu tak Nitrania nastúpia s vedomím, že prehra pre nich znamená definitívny koniec sezóny. Útočník Samuel Buček si vážnosť situácie uvedomuje, no zbrane vopred neskladá.
„Hodnotí sa to trpko, ale oni stále ešte musia vyhrať jeden zápas. My urobíme všetko pre to, aby u nás doma nebol náš posledný a sústredíme sa na ten ďalší,“ vyhlásil odhodlane.
Zlyhanie v kľúčových momentoch samostatných nájazdov zhodnotil bez výhovoriek.
„Bohužiaľ, také sú pravidlá a každý mal rovnocenné podmienky. Chýbali nám tam centimetre, dva razy mne aj Robovi (pozn. red. – Robbymu Jacksonovi), ale taký je hokej. Jednoducho ideme ďalej a pozeráme sa k ďalšiemu zápasu. Dáme do toho všetko.“
