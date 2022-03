Bojí sa o blízkych. Mama má zbraň, vie strieľať, tvrdí Ukrajinec z Fiľakova

Som na Slovensku, nejdem zatiaľ nikam. Môj otec nie je vojak, ale pohybuje sa vo vojnových oblastiach. Vozí mŕtvych, aby sa rodina s nimi mohla rozlúčiť a pochovať ich. V pondelok bol v Kramatorsku, čo je asi sto kilometrov od Donecka, tam je dosť ťažká situácia. Odtiaľ išiel do Mykolajiva, a napokon sa vrátil do Žytomyru. To je veľké mesto neďaleko Kyjeva, asi dvesto kilometrov.

V ruskej televízii ukazujú čisté klamstvo. Neviem, ako je to na Slovensku, lebo ešte nie som pripravený na to, aby som sledoval slovenské správy. Viem, že aj tu je veľa prorusky orientovaných ľudí, najmä zo staršej generácie. Keď takého stretnem v meste, radšej pôjdem preč. Keď sa tvoja rodina musí schovať pod domom v pivnici a niekto ti hovorí, že NATO spôsobilo, že Rusi napadli Ukrajinu… Asi by som stratil nervy.

Pre každého to bolo prekvapenie, ale Ukrajinci boli na to trochu lepšie pripravení ako Európa. Ale reálne nemôžeš čakať, že niekomu prepne v hlave a zaútočí na nejakú krajinu.

Plánujete ostať na Slovensku?

Ak by som bol teraz na Ukrajine, aj ja by som bránil naše územie. Zopárkrát som držal v ruke zbraň, aspoň viem, ako treba strieľať.

No teraz tu nechať ženu a malú? Je to ťažké. Aj moja rodina mi hovorí, ako dobre, že som tu na Slovensku. Ak by som sa vrátil domov, boli by úplne mimo. Veľmi by sa báli, že pôjdem bojovať a zomriem.

Veľmi ma to hnevá, ale neviem, či by som tam bol užitočný. Skúšam pomôcť Ukrajincom tu na Slovensku. Viem, že aj do Fiľakova majú prísť utečenci.